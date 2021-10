"Las amo con todo mi corazón", Carta a Yiyari y Diana, niñas asesinadas por su hermano en Edomex

Estado de México.- Una madre le escribió una carta a su hijo quien asesinó a sus dos hermanitas en el Estado de México, dicho escrito se ha viralizado, pero la mujer también le escribió una carta a sus dos pequeñas hijas.

El 29 de noviembre del 2020, en el municipio de Tecámac, Edomex, Erika, madre de Braulio, se fue a trabajar, antes de salir de casa se despidió de sus hijas Yoyari y Diana, así como de Braulio, quien con fastidio le dijo "¡Sí, ya, adiós! ¡vete!, comenta Frida Guerrera, quien se contactó con la madre de los menores.

Erika siempre que se iba a trabajar le marcaba cada hora a sus hijas para saber como estaban, sin embargo ese día no le contestaron pero debido a que había mucha gente en el restaurante donde trabajaba continuó laborando, pero a la vez marcando sin tener una respuesta.

Ese día Erika salió de trabajar a las 12:40 am, diez minutos después llegó a casa, al abrir la puerta se percató de que Braulio no estaba esperándola como todos los días, por lo que comenzó a buscarlo.

Cuando Erika abrió el cuarto donde dormía con sus hijas miró a Braulio ahorcando a una de las niñas, ella gritó, y él se le vino encima e intentó asesinarla, la picó dos veces en la costilla, cinco en la cabeza, y al final luego de forcejear con él más de hora y media, la golpeó con la cacha de una pistola, perdiendo el conocimiento por más de nueve horas.

Al momento de despertar Braulio ya había huido, siendo detenido el 03 de diciembre del 2020, y sentenciado hasta el 28 de septiembre del 2021, la sentencia que se le dio por los dos feminicidios e intento de feminicidio en contra de su madre fue de cinco años por ser menor de edad.

Las niñas fueron torturadas, abusó sexualmente de ellas y las asesinó, anteriormente, en junio del 2020, supuestamente, mató a su hermanito Diego de casi tres años, sin embargo cuando sucedió este hecho las autoridades dijeron que había sido muerte de cuna.

Así como le escribió una carta a Braulio donde le dice "me dejaste muerta en vida con la ausencia de mis niñas, de mi niño, de saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien... ¿en qué momento te volviste un asesino?", también le escribió una a sus niñas.

"Mis lindas niñas:

Quiero decirles tantas cosas quiero que sepan que las amo con todo mi corazón me hacen mucha falta, mi vida no tiene sentido sin ustedes me siento muy triste de saber tantas monstruosidades que les hizo la persona que se supone las cuidaría y las defendería de todo peligro, no puedo entender porque tanto odio, rencor hacia ustedes y conmigo: sé que están con su hermanito también y sé que en algún momento nos volveremos a ver y seguir siendo tan felices como lo éramos."