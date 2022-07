MCM Telecom invierte 2.9 mdd en Edomex para ampliar red de fibra óptica

El provedor de servicios de telecomunicaciones MCM Telecom realizará una inversión de 2.9 millones de dólares en el Estado de México afín de ampliar la red de fibra óptica que conectará con corredores industriales e impulsará la digitalización de empresas mexiquenses.

Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, en representación del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, cuya administración "da certeza y confianza para fomentar la llegada de nuevos capitales".

“En representación del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, llevé a cabo el anuncio de inversión de MCM Telecom, quienes reafirman su confianza en el Edoméx con una inversión de casi 3 MDD, para ampliar la red de fibra óptica que conectará corredores industriales; acción que impulsará la digitalización de empresas mexiquenses”, escribió en sus redes el funcionario público.

En el encuentro, Peralta García resaltó el trabajo conjunto que se lleva a cabo en suelo mexiquense para impulsar el desarrollo y la digitalización de las empresas en favor del crecimiento económico que propicie la generación de empleo formal.

Durante la reunión con Martín Vargas López, Director de Operaciones de la Red, y Julio Palacios Ponce, Director de Desarrollo de negocios de MCM Telecom, el titular de la Sedeco precisó que Edomex apoya la llegada de inversiones ofreciendo acompañamiento y atención directa al sector productivo.

Y es que la inversión de 2.9 millones de dólares que realizará MCM Telecom busca fortalecer la digitalización de las empresas, a través de la proveeduría de servicios de telecomunicaciones.

Además, permitirá avanzar en la consolidación económica que se lleva a cabo en el Estado de México y colocarlo como el mejor destino de las inversiones en el país.

MCM Telecom incorpora en sus procesos mejoras de conectividad, unificación de comunicaciones a través de telefonía IP y conmutador en la nube, así como uso de una plataforma all in one.

También hay mejoramiento de la infraestructura de alto rendimiento y soluciones de clase mundial que garantizan herramientas multicloud, intercomunicación, ciberseguridad de la red y todo lo relacionado con unificación de comunicaciones en una empresa.

Te invitamos a leer:

Tras una serie de grandes inversiones por parte del sector privado en el Estado de México, el secretario de Sedeco reiteró una política de puertas abiertas para atender cualquier petición del sector productivo puesto que impulsa la generación de empleos.