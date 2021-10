¡Más gigantes! Suman 513 hallazgos de mamuts en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

El primer hallazgo paleontológico en la zona tuvo lugar en noviembre de 2019, y desde entonces siguen encontrando más restos de mamuts en 513 puntos, aunque no con la misma magnitud y frecuencia que al principio.

Paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) se han estado haciendo cargo de extraer los restos de mamuts, que no dejan de surgir a medida que avanzan las obras de Aeropuerto Felipe Ángeles , ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.