Matan a más mujeres pese alerta de género en Estado de México

Estado de México.- Matan a más mujeres en la mayoría de los municipios mexiquenses donde se decretó alerta de género los feminicidios han aumentado.

En 2015, el entonces Gobernador Eruviel Ávila publicó un decreto en el que se activaba el mecanismo para frenar y erradicar los asesinatos en 11 municipios.

Se trata de Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tultitlán, Tlalnepantla, Toluca, Izcalli y Valle de Chalco.

Pero siete de estos los asesinatos de mujeres por cuestión de género incrementaron durante 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Encabezan la lista Ecatepec, que pasó de 7 a 13 mujeres asesinadas; Chimalhuacán, que subió de 5 a 9, y Nezahualcóyotl, que tenía 3 y llegó a 9.

Un caso complejo es Ixtapaluca. Hace cuatro años, cuando se decretó la alerta, registró una denuncia por feminicidio. En 2018 aumentó a 4 y en los primeros cinco meses de 2019 ya tiene 5 casos.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), existen diversas deficiencias en el actuar del Gobierno mexiquense: desde no transparentar los recursos destinados a la alerta de género o no activar protocolos adeudados cuando una mujer desaparece.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, cuestionó que el Edomex se ha encargado de crear varias comisiones o cédulas de búsqueda desde la implementación de la alerta de género en 2015, pero éstas han resultado poco eficaces.

¿Y a qué nos enfrentamos?, Estado de México, el Gobierno, siguió mirando la violencia como hechos aislados, no como una violencia sistemática, y ahí, estamos ya mal

Dijo Estrada.

"No queremos que se estén creando más estructuritas, si no entregan resultados que nos permita mejoras de la investigación en feminicidio. Siguen revictimizando, seguimos teniendo fallas en la debida diligencia, en las primeras diligencias, el protocolo no se está implementando debidamente".

Estrada advirtió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) abandonó las mesas de trabajo desde la Administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Agregó que el Edomex y los municipios abandonaron el rescate de espacios públicos, una de las promesas del ex Gobernador Eruviel Ávila al presentar en 2016 la campaña "No dejemos que las arranquen de nuestra vida".

No hicieron nada en esos lugares

Remató.