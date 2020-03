Matan a mujer y dejan cadáver en terreno en San Mateo Atenco

Estado de México.- Una mujer de 24 años de edad fue encontrada sin vida esta mañana, cuando perros callejeros empezaban a comer su cuerpo en un terreno baldío en el Municipio de San Mateo Atenco.



Familiares de la víctima acusaron que se trató de un feminicidio, pues la joven fue vista por última vez con vida cuando acudió a una cita para reunirse con su ex esposo el viernes por la noche.

La víctima fue identificada como Itzamara Sanabria, quien trabajaba en una panadería y tenía un hijo que quedó huérfano.



Fue a buscarla en la mañana, le dijo que se vieran y yo le dije que no lo viera, o que si lo veía no regresara con él y me dijo que no