Me arrancaron el corazón al verla: papá de mujer arrollada en Edomex

Estado de México.- Hace unas semanas salió a la luz un video de un hombre que baja de una grúa con el cuerpo de una mujer, la pone en la calle y la atropella en calles de Tultitlán.

La mujer asesinada fue identificada como Leticia "N" de 28 años de edad, madre de dos niños pequeños.

Leticia trabajaba como mesera en el municipio de Coacalco, siempre recorría Periférico Norte y la vía López Portillo a medianoche para poder volver a casa, sin embargo el 05 de julio algo fue diferente.

Dos días después del asesinato, 07 de julio, los papás de Leticia se enteraron del atroz crimen, la pareja de la mujer les avisó que no había regresado a casa desde el viernes.

Comenzaron a buscarla desesperadamente en todas partes, fueron a la SEMEFO de Cuautitlán y ahí estaba Leticia, tuvieron que reconocer el cuerpo.

Me arrancaron el corazón al verla, después me enseñaron el video y no pude acabar de verlo”, comentó el padre de Leticia a Afondo Edomex

El día miércoles, 10 de julio, los pequeños hijos de Leticia y sus padres acudieron al sepelio para darle el último a dios.

El caso de Leticia es uno más en la larga lista de feminicidios sin resolver en México, familiares, amigos y conocidos esperan que se haga justicia y que se de con su asesino.

La Fiscalía de Edomex esta dando una recompensa de 300 mil pesos a quien de información sobre el asesino de Leticia.

Con información de Afondo Edomex