"Me llena de orgullo poder representar a México": Noel Alí, marchista mexiquense rumbo a Tokio 2020

De niño, Noel Alí Chama Almazán soñaba con participar en unos Juegos Olímpicos. Ahora está en la antesala de cumplir ese anhelo, a dos días de presentarse en la prueba de los 20 kilómetros de marcha de Tokio 2020, en la subsede de Sapporo, el próximo jueves 5 de agosto.

“Estoy muy contento porque es un sueño que desde niño he perseguido, creo que han sido ocho o nueve años ya con el sueño y ahora tenerlo tan presente de que ya se va a realizar, de que se va a lograr, pero sin perder el enfoque de que se tiene que trabajar fuerte”, declaró el marchista nacido en el Estado de México.

Chama Almazán se dijo listo para entregar todo en el circuito olímpico, sobre todo por la responsabilidad que siente al representar a México en la justa deportiva más importante para todo atleta.

“Siempre me llena de orgullo poder representar al país, también es una gran responsabilidad dejar el nombre de México en alto; más allá de lograr medallas o lugares, yo creo que la gente lo que busca es que alguien vaya y lo dé todo en el circuito y es lo que trato de hacer constantemente”, afirmó antes de emprender el viaje a Japón.

Habilidad mental

Acerca de cómo encarar una prueba tan complicada, en la que se debe concentrar al cien por ciento, física y mentalmente, el atleta mencionó que cuenta con el apoyo de un psicólogo, con el que desarrolla las estrategias competitivas que lo lleven a cumplir sus objetivos.

Recordando su infancia, cuando veía a los marchistas mexicanos en la televisión en los Juegos Olímpicos, el atleta mexiquense envió un mensaje para los niños y niñas que lo verán competir.

“Me gustaría decirles que yo fui niño como ellos y me tocó ver gente en la tele y me enfoqué en querer estar en esas posiciones, de querer estar donde vi a esas personas y que lo hagan, pero también que sepan que no todo es meramente deportivo”, finalizó.

