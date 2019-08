Me rasguñó el gato: decía Teresita para no delatar a su abuela

Estado de México.- Teresita de apenas 10 años de edad murió en manos de su abuela que la golpeaba y quemaba, la pequeña mentía cada vez que le preguntaban si le habían vuelto a pegar.

Vivía desde los dos años de edad aproximadamente con su abuela materna porque no se la quería dar a su mamá, informó un familiar.

Vecinas que se percataron de los abusos que era sometida la pequeña le dieron aviso al DIF sin embargo no pudieron quitársela a la abuela, la cual se dio a la fuga luego de asesinarla.

El 28 de julio la mamá de Teresita recibió un mensaje de la abuela de la niña donde le decía que la había matado, al leer el mensaje la mamá de la víctima y su pareja llamaron a las autoridades y al llegar encontraron el cuerpo de la niña envuelto en una cobija.

La pequeña Teresita fue velada el día de hoy, 31 de julio, en la casa de una vecina, quien advirtió del maltrato a las autoridades con otros pobladores y aunque acudió el DIF, la niña siguió siendo violentada.

Vecinas dijeron que la pequeña rara vez salía y cuando lo hacía siempre vestía una bufanda, gorro y chamarra para que nadie viera sus heridas.

Ya te pegó de vuelta verdad-, le dije -no doña Chayo, me rasguñó el gato-, -No mija la carita la tienes muy marcada, comenta una vecina que habló con la niña