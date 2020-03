Mujeres también marcharon en Ecatepec, una de las ciudades con más feminicidios

“Gobierno corrupto por tu culpa estoy de luto”



“Machista, machista, tu hija es feminista”



“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”



“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”. #8M #DiaInternacionalDeLaMujer #DiaDeLaMujer #Ecatepec pic.twitter.com/DNUy3FVkNS