Niño obtiene amparo para que escuela privada le devuelva sus papeles y se cambie de plantel

Edomex.- Un niño de primer grado de primaria logró obtener un amparo para que la escuela particular en que estudiaba le devuelva sus documentos y así poder ingresar a otra escuela, pues las autoridades del colegio se negaban a entregárselos por falta de pagos durante la pandemia.

Fue un juez del Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan (Estado de México) quien otorgó el amparo indirecto 709/2020-IV al niño, en el cual ordenó a la escuela privada Maple Bear Canadian School de Lomas Verdes entregarle los documentos de calificaciones y constancia de estudios para que pudiera inscribirse en otra escuela.

Además, el juez redactó la sentencia de amparo de tal manera que su lectura resultara fácil para el niño, quien recientemente concluyó su primer año de primaria.

De acuerdo con medios nacionales, el padre del pequeño, abogado de profesión, vio sus ingresos afectados por el cierre de los juzgados durante la pandemia de Covid-19, por lo que no pudo realizar algunos pagos al colegio de su hijo, y este era el motivo por el que los directivos se negaban a regresarle sus documentos.

"Cuando estudié todo lo que me contó tu papá, me di cuenta de que tiene razón, porque en la escuela Maple Bear no quieren darle tus calificaciones y papeles de primer grado de primaria, sólo porque el año pasado tu papá tuvo que quedarse en casa un tiempo y no pudo ir a trabajar como antes", se lee en el amparo.

Pero eso no le da permiso a la escuela Maple Bear para no entregarles a tus papás tus calificaciones y otros papales", añadió el juez dirigiéndose al niño.

El jurista también le explicó al menor que decidió ordenarle a la directora y personal de la escuela privada que le entreguen a sus padres sus calificaciones y demás papeles, a fin de que pueda inscribirse a segundo grado de primaria en otra escuela y se respete su derecho a la educación, del cual también le habló.

Tienes un derecho que se llama derecho a la educación, que significa que debes recibir clases en la escuela para que cuando seas grande puedas ser abogado como tu papá, maestro, doctor, futbolista o lo que tú quieras", señala la sentencia.

De esta manera, el colegio ubicado en Naucalpan quedó en la obligación de entregarle al pequeño sus documentos, con lo que podrá continuar con sus estudios el próximo ciclo escolar en la escuela que sus padre consideren más conveniente.