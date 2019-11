Niño que mató a su papá por abuso sexual en Edomex quedó libre

Estado de México.- Ángel Israel, el niño de 15 años que asesinó a su papá por abusar sexualmente de él y su hermana, quedó en libertad.

Tras haber cumplido el plazo constitucional el Ministerio Público Especializado en Adolescente puso en libertad al menor, quien seguirá siendo investigado por su probable participación en el asesinato de su padre.

El menor acudió al Ministerio Público para entregarse por el asesinato de su padre, quien después de la cena del día lunes, 18 de noviembre, confesó que había abusado sexualmente de él y su hermanita.

HECHOS

Durante la noche del lunes presuntamente un joven mató a su padre a balazos luego de enterarse que él y su hermana fueron abusados sexualmente.

Les voy a confesar que me está atormentando, no sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá; cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita