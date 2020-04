Niño que murió cuidando con su mamá en Ecatepec no tenía coronavirus

Estado de México.- El pequeño Juan Eduardo quien se dedicaba a cuidar a su madre quien fue contagiada con coronavirus y murió electrocutado, no se contagió de Covid-19, de acuerdo con la autopsia que le realizaron.

Juan Eduardo era hijo de una mujer de oficio taxista en Ecatepec, su madre fue diagnosticada con coronavirus y él se dedicaba a atenderla, sin embargo tras presentar complicaciones, la mujer tuvo que ser trasladada al hospital.

Así que Juan Eduardo se quedó solo haciendo los labores de la casa, lamentablemente tuvo un accidente y murió electrocutado el pasado viernes a unos días de cumplir años y esperando que su madre se recuperara.

De acuerdo con la autopsia que le realizaron, no fue diagnosticado con Covid-19, reveló Adriana, su madre.

Adriana señaló que a sus otros hijos no se les han realizado la prueba para determinar si están contagiados, ya que tiene dos hijos gemelos de 12 años y una adolescente de 15 años, quienes no han presentado síntomas de la enfermedad, por lo que se asegura que no están infectados.

Personal médico de la Secretaría de Salud le realizó la prueba a Adriana durante la tarde del domingo y espera que le informen que ya no es portadora de coronavirus.

Adriana menciona que el jueves fue la primera vez que le dijeron que era negativa por conteo pero no por prueba, así que fue internada el viernes para realizarle la prueba, media hora justo antes de que su hijo falleciera fue informada que su cuerpo ya había erradicado el virus.

La mujer de 37 años dijo que aún se siente débil y que presenta secuelas de la enfermedad.

Su hijo, Juan Eduardo cumplió 14 años y estuvo cuidándola durante la enfermedad, y aunque no tuvieron contacto físico, él siempre veló por la salud de su querida madre.

Adriana esperaba recuperarse para abrazar a su hijo, pero Juan Eduardo murió electrocutado al conectar la bomba de una cisterna en la casa porque el día viernes se registraron lluvias.