"No es mi hijo, no es su cara"; madre recibe el cuerpo equivocado de su familiar desaparecido

Estado de México.- Julio Cesar Sánchez desapareció en septiembre del 2021 en el Estado de México, tras varios meses de búsqueda las autoridades encontraron un cuerpo que, presuntamente coincide con el ADN del joven, su madre asegura que no se trata de él.

La madre de Julio César, dio a conocer que las autoridades del Estado de México le avisaron que encontraron a su hijo sin vida en el municipio de Tenango, y que las pruebas de ADN coincidían, pero al ir a reconocerlo se percató que no era su hijo.

El seis de septiembre del 2021 Julio César González Sánchez, de 21 años de edad, salió de su casa en su motocicleta pero ya no volvió, por lo que su familia denunciaron ante la Fiscalía de Edomex su desaparición quienes emitieron el boletín búsqueda con folio ODI/TOL/A/1272/2021.

La madre del joven desaparecido dio a conocer que hace poco le información que habían encontrado a su hijo sin vida en el municipio de Tenango en el Estado de México, cuando acudió a reconocerlo se dio cuenta de que no se trataba del joven.

Autoridades le dijeron que el ADN coincidía con el de su hijo, pero, de acuerdo con la madre, las características no coincidían con las de su hijo.

"El joven que encontraron tiene una cicatriz de un tatuaje borrado en el brazo izquierdo, mi hijo no tiene tatuajes, la cara no es la de mi hijo, el joven tiene entradas en la cabeza, la nariz, la frente, la barbilla, no coinciden con la cara de mi hijo, la cara de mi hijo es ovalada, la cara del joven es alargada de abajo y de frente es mucha frente", comentó la madre.

Características de Julio César



Julio César mide 1-20 m, es de complexión delgada, cara redonda, cabello negro, tez morena, ojos color café oscuro y barba completa

El día de la desaparición vestía una playera de color gris, pantalón de mezclilla color azul cielo y botín color café decolorados.



Si tienes alguna información sobre el paradero del joven favor de marcar a la lada sin costo 800 89 029 40.