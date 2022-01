"No quiero estar aquí": paciente con Covid-19 escapa de hospital del IMSS en Toluca

Edomex.- Un paciente contagiado de Covi-d-19 escapó de un hospital del IMSS en Toluca, Estado de México, evadiendo a médicos y guardias en un intento de volver a su casa, aunque luego fue convencido de volver.

El hecho tuvo lugar la tarde del miércoles 26 de enero de 2022 en el Hospital General Regional 220 del IMSS en el municipio de Toluca, ubicado sobre el Paseo Tollocan, de donde el paciente contagiado de Covid-19 escapó con la bata puesta.

De acuerdo con la agencia MVT, el paciente, un hombre de 55 años de edad, huyó del hospital vestido únicamente con una bata verde, atravesando a pie el área de urgencias ante la mirada atónica de transeúntes y automovilistas.

El paciente de Covid-19 atravesó la calle descalzo hasta llegar a una avenida donde intentó abordar un camión de pasajeros, todo esto mientras era perseguido por personal del hospital y policías de una empresa privada de vigilancia.

"Ya me quiero ir, no quiero estar aquí, no te metas, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa, vivo en Pilares", aseguró el hombre tras escapar del hospital del IMSS.

Aunque el paciente detuvo un taxi frente a la casa de artesanías CASART, en el cual pretendía volver a su hogar, enfermeras y médicos lograron convencerlo de volver al hospital hasta recuperarse completamente de su contagio de Covid-19.

El paciente intentó abordar un camión de pasajeros para volver a su casa. Foto: Captura de video

Fue hasta la noche del miércoles que el paciente fue dado de alta y pudo retirarse a su casa acompañado de su familia en un vehículo alquilado.

No es la primera vez

Durante la pandemia se han registrado diversos casos en los que pacientes contagiados se escapan de hospitales en busca de volver a sus viviendas y negándose a continuar bajo atención médica.

A principios de septiembre de 2021, la Secretaría de Salud el Estado de México emprendió la búsqueda de un paciente con Covid-19 que huyó del hospital general de Valle de Bravo.

El paciente había sido ingresado a la clínica del IMSS el 3 de septiembre, con saturación de oxígeno del 60% y un diagnóstico de neumonía atípica, y tras iniciar su tratamiento su saturación se elevó al 90%.

Sin embargo, dos día después, el 5 de septiembre, el hombre contagiado se dio a la fuga del hospital a bordo de un vehículo propiedad de un médico del IMSS.

En su huida, el paciente impactó varios vehículos y luego se escabulló con rumbo desconocido, por lo que las autoridades del hospital dieron aviso a sus familiares y las autoridades municipales.