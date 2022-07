"Nosotros no nos metemos en politiquería": AMLO niega caso de Peña Nieto por elecciones en Edomex 2023

"Nosotros (Morena) no nos metemos en politiquería", fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, principal representante de la Cuarta Transformación, al ser cuestionado sobre una presunta injerencia de poderes de Morena contra Enrique Peña Nieto respecto al PRI rumbo a las elecciones Edomex 2023.

Y es que en dicho contexto, algunos representantes del Partido Revolucionario Institucional han apuntado como "distractor" el reciente destape de una denuncia contra Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República por parte de la UIF ante un presunto caso de desvío de recursos millonarios que involucra a su familia.

Esto toda vez que Enrique Peña Nieto estuvo en la silla presidencia durante el sexenio pasado en representación del PRI, cuya gran cuna se sitúa en el Estado de México y que está próximo a renovar a su titular del poder Ejecutivo.

Según la oposición, el caso de presunto lavado de dinero contra Enrique Peña Nieto tendría grandes tintes políticos con relación a la gubernadura de Edomex ya que al parecer la misma se conocía desde hace meses, bajo la dirección de Santiago Niego, pero se ha dado a conocer hace una semana.

Incluso el caso contra Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, formaría parte de la misma "caza contra el PRI por parte de Morena" toda vez que, señala la oposición, quieren acorralarlos para tomar Edomex, un bastión importante no solo por la gubernatura 2023 sino con miras a la presidencia 2024.

"Eso es mentira, eso no es cierto", respondió AMLO explicando que peridísticamente hablando y de manera amable, para no decir que es una sarta de calumnias, "es una volada", que involucraría a priistas, panistas y medios de comunicación.

"No tiene nada que ver absolutamente, es así como se dieron las cosas. Nosotros (Morena) no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe", finalizó.