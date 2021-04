Otra simulación: mujer de 84 años también fue "vacunada" contra el Covid-19 con una jeringa vacía

Estado de México.- A través de redes sociales usuarios han estado denunciando que han llevado a vacunar a sus familiares contra el Covid-19, sin embargo solo "simulan" la aplicación inyectándoles con una jeringa vacía como lo es el caso de Francisca Robles en Tlalnepantla.

En redes sociales quedó inmortalizado el momento en el que la señora Francisca Robles, de 84 años de edad, recibió la vacuna contra el Covid-19, el pasado miércoles 31 de marzo en el módulo del Parque Hidalgo ubicado en San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La aplicación parecía normal y con ello llegó la alegría para la familia, no obstante esto fueron solo segundos de felicidad porque se dieron cuenta que la jeringa estaba vacía y que la mujer no recibió la dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Leer más: Tragedia: choque en la carretera Caborca a Sonoyta deja al menos 16 muertos y 20 heridos

"Nada más llegó y me puso la vacuna y luego a la señora de junto, la que estaba a mi derecha", dijo y agregó que nomas sintió el piquete, muy leve. Detalló doña Francisca Robles.

"Al momento de aplicarla la vacuna yo me percaté de que estaba vacía la jeringa. Yo decidí grabar para mostrarles a mi mamá y a mis tías que realmente habían vacunado a mi abuelita y una sorpresa nos llevamos fue al notar que no fue así la situación". Dijo Abril Hernández, familiar de doña Francisca.

Su nieta al notar esto, le preguntó a la enfermera del Instituto de Salud del Estado de México el por qué su abuela no había sido vacuna y únicamente recibió aire.

"De plano a nosotros nos dijeron que no, que si se la había aplicado y que era imposible que no le hubieran puesto nada", agregó su nieta.

La mujer regresó triste a casa al no lograr recibir la primera dosis de AstraZeneca, aunque las autoridades si le brindaron el comprobante donde señala que ya había sido vacunada.

"Si no me la pusieron pues si porque no tiene ningún caso que no me hayan puesto nada", dijo doña Francisca.

Los familiares solicitaron que la señora Francisca pueda ser inmunizada de verdad y que esto no vuelva a ocurrir a ningún adulto mayor.

Leer más: Se han aplicado un millón 384 mil vacunas contra Covid-19 a adultos mayores de Edomex

Cabe señalar que el Instituto de Salud del Estado de México informó a través del área de comunicación social que ya lleva a cabo la investigación correspondiente del caso; además, de que ya dio aviso al personal del instituto de salud para el bienestar, quienes son los encargados del programa de vacunación para adultos mayores de 60 años y más.