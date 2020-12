"Perdóname si te ofendí", buscaba a su hija Christy Mary, fue hallada sin vida en Juchitepec, Edomex

Estado de México.- Christy Mary, una niña de 15 años de edad, desapareció el pasado viernes 18 de diciembre en el municipio de Juchitepec, Estado de México, tras días de búsqueda fue encontrada colgada de un árbol en un poblado cercano.

El domingo, 27 de diciembre, Christy fue encontrada atada del cuello a un árbol en el poblado de San Matías Cuijingo, a su lado había una nota donde contaba los motivos que la hicieron escapar de su casa, se cree que se trató de un suicidio pero esto no ha sido confirmado por autoridades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo la familia no cree que en eso, ya que en las brigadas de búsqueda que realizaron pasaron por ese lugar en varias ocasiones y nunca vieron rastro de Christy, además de que no recibieron apoyo de las autoridades municipales ya qué el director estaba de vacaciones y el alcalde, Felipe Mejia, no los pudo atender por dar positivo a covid.

La familia de la menor publicó un video en redes sociales el pasado 23 de diciembre, donde contaban que llevaban seis días buscándola, y que habían acudido pocas veces a las autoridades, también le suplicaban a su hija que volviera.

En el video los padres de Christy Mary le pedía que recapacitara y que si estaba bien les diera una señal, además le pedían disculpas por el comportamiento que tenían ellos hacía ella.

Perdóname si te ofendí, si hice algo de que te molestó. Estoy totalmente arrepentido y empezar de cero, hija.

Pero, lamentablemente, la menor fue encontrada sin vida a diez días de su desaparición.