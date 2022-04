Periférico amanece libre; madre de Hugo dice que volverán a bloquear si no detienen al asesino

Decenas de manifestantes bloquearon la circulación de Periférico Norte en las dos vías, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, durante más de 17 horas, en reclamo de justicia por el asesinato del menor de 15 años Hugo Carbajal.

Maureen Amaro Fernández, madre de Hugo, quien pernoctó toda la noche en Periférico Norte, expresó que pasó la noche difícil poque se dio cuenta de que no volvería a ver más a su hijo, quien fue asesinado en una fiesta clandestina.

"Pero también me dio mucha fuerza para seguir aquí. Vergüenza es la que debería darle a las autoridades, que saben que me quedé ahí en el piso, debería darles vergüeza. Tenían que venir a buscarme y decirme: ya tenemos al asesino", manifestó, en medio del llanto.

"Es muy doloroso, no se lo recomiendo a ninguna madre. Hoy entiendo a todas las madres mexicanas cuando les arrebatan a sus hijos, y cuando hay señoras que dicen: hay que señora tan loca que anda buscando hijos por ahí, porque es un dolor muy fuerte y no se lo deseo a nadie. Yo creo que hoy conmigo están todas las madres de México, es un dolor horrible".

Maureen aseguró que permanecerá en Periférico Norte hasta que detengan al asesino de su hijo y advirtió que estará pendiente de La Mañanera "para esperar que dice AMLO", porque el cierre de tan importante vialidad es una vergüenza nacional.

"Yo, al asesino le digo, yo no te tengo medo, ningún miedo, yo estoy aquí y voy a luchar hasta que estés detrás de las rejas. Me quitaste a lo que más quiero, me quitaste a lo que más quiero en la vida, era un niño hermoso, era mi compañero", expresó la madre de Hugo".

Periférico Norte amaneció libre para la circulación vehicular, luego del colapso vial que afectó a decenas de miles de personas que se quedaron varados en una de las principales vías de acceso y salida a la Ciudad de México, por la protesta de familiares y amigos de Hugo.

Tras un bloqueo de 17 horas, que inició cerca de las 9:30 de la mañana del martes y concluyó alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles, la familia del menor accedió a replegarse a la bahía de acceso al Parque Naucalli, donde permanecen en plantón.

Despide a su hijo

Con una foto de perfil al lado de Hugo, Maureen Amaro Fernández despidió a su hijo con palabras amorosas y la advertencia a su presunto asesino de encontrarlo, para hacer justicia.

La mujer apuntó que volverán a cerrar Periférico si no detienen al asesino de su hijo, "ya saben dónde está". "Me van a tener que matar aquí en Periférico", destacó.

"Es un compromiso del gobierno, de AMLO, y que se deslinde, porque es muy inteligente, va a decir: ah, no, es un problema del Estado de México. No, no, no. No es un problema del Estado de México, es un problema de México".

La protesta para exigir “¡Justicia por Hugo!” colapsó la circulación de vehículos a lo largo de más de 30 kilómetros de Periférico Norte, desde la zona de Chapultepec y Polanco en la Ciudad de México, hasta los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.