Policías liberan a chofer secuestrado y recuperan tráiler robado en Ecatepec; 2 detenidos

El conductor de un tráiler que transportaba azufre se salvó de ser secuestrado por dos sujetos que además le habrían robado el camión en el municipio mexiquense de Ecatepec, mientras que la Policía aprehendió a los dos supuestos agresores en el Edomex.

De acuerdo con los reportes, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, recibió el reporte de robo de un tráiler con 39 toneladas de azufre en la Carretera Federal México-Texcoco, con lo que se inició el operativo de búsqueda.

Fue entonces cuando a la altura de la avenida Prolongación 1º de Mayo los uniformados notaron un automóvil Nissan Tsuru que circulaba con la puerta del conductor abierta, y de cuyo interior escucharon los gritos de un hombre.

Tras ello, los policías marcaron el alto al vehículo viendo en el asiento trasero a un hombre amordazado y maniatado, quien les gritó no conocer a los tripulantes del vehículo y ser víctima de un secuestro.

“Yo no vengo con ellos, me bajaron de mi camión y me tienen aquí encerrado", afirmó el chofer al ver a los oficiales, por lo que éstos bajaron a los dos sospechosos y les realizaron la revisión preventiva, en la que supuestamente les hallaron una réplica de arma de fuego y las identificaciones y celular del conductor secuestrado.

Asimismo, los presuntos secuestradores identificados como Andrés “N” y Hassen “N” fueron presentados ante el Ministerio Público de San Cristóbal, en Ecatepec, donde serán procesados por el delito de secuestro exprés en la modalidad para ejecutar robo, además de las agravantes de actuar en un grupo de dos o más personas, así como con uso de violencia.

El después de la liberación

Posteriormente, al ser trasladado a la agencia del Ministerio Público el conductor se comunicó con la empresa de logística para la que trabaja, donde habría usado el sistema de posicionamiento satelital del tráiler para dar con la ubicación de la unidad.

Fue así que las autoridades mexiquenses lograron recuperar el tractocamión, con todo y góndola en la carretera México-Pachuca, a la altura de la Primera Sección del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, aunque no se reportaron más detenidos.