Por este motivo familiares ingresaron a la fuerza a un hospital de Ecatepec

Estado de México.- Durante la noche del viernes, familiares de pacientes con coronavirus (Covid-19) ingresaron a la fuerza a un hospital de Ecatepec, acusan a los médicos por las muertes registradas.

Cerca de las 20:30 horas, un grupo de 15 personas irrumpieron en las instalaciones del Hospital General Las Américas.

Personal de la Guardia Nacional tuvo que intervenir durante la noche del viernes en el Hospital General "Las Américas" en Ecatepec, ya que un grupo de familiares de un hombre llamado Arturo "G", internado por Covid-19, entraron a la fuerza.

Los familiares argumentaron que no habían recibido informes y al entrar encontraron que su familiar había muerto, además de encontrar supuestamente varios cuerpos embolsados en la parte trasera del hospital, lo que provocó que entrarán en pánico y generar el caos de ayer en la noche.

En los videos que circulan a través de redes sociales se escucha a varias personas gritar:

Los están matando, los están matando, ayer estaban bien, los tienen arrumbados

Las personas entraron entraron a la fuerza agrediendo a personal médico y al entrar al área de patología encontraron cuerpos, ante las agresiones, personal médico se tuvo que resguardar.

Así ingresaron familiares al Hospital de Las Américas en #Ecatepec para reclamar el cuerpo de su pariente. pic.twitter.com/te3TIQy5Az — Ektpnc (@ektpnc1) May 2, 2020

Cabe mencionar que las personas llegaron a abrir las bolsas que probablemente se encontraban contaminadas de Covid-19, por lo que los familiares corrieron el riesgo de contagiarse.

Después de ver los cuerpos, los familiares siguieron recorriendo el hospital enfrentándose a médicos, enfermeras, personal de seguridad e insistían en que su familiar estaba bien un día antes y no se explican porqué estaba muerto, incluso llegaron a culpar a los doctores.

María Dolores "C", familiar de un paciente de Covid-19, asegura que la enfermedad no existe y exige que le den el cuerpo de su hijo.

"Nada de que me lo den aparte, mi hijo estaba bien, tenemos una foto de que estaba bien anoche todavía. Entré a buscar a mi hijo, donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre, destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo. Mi hijo estaba caliente, lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, yo no quiero embolsado y que cenizas, quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí, queremos que nos entreguen los cuerpos completos porque sabemos que no existe el Covid, a mi hijo me lo inyectaron yo creo que para matarlo".

Los familiares aseguran que la enfermedad no existe y culpan al gobierno, "ustedes saben que les están inyectando", se escucha reclamar a las personas en el video.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud del Estado de México, informó que se proporcionarán mayor información a familiares de los pacientes que se encuentran en el Hospital General "Las Américas", luego de que los grupos de personas irrumpieran ayer en las instalaciones, argumentando desconocer el estado de salud de sus familiares.

Durante esta contingencia por #Covid_19mx ayudemos a los héroes al frente de esta batalla.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/R8ta3u63o4 — SIPINNA Edomex (@SIPINNAedomex) May 2, 2020

Entre el personal que terminó lesionado se encuentra un médico urgenciólogo, tres personas de vigilancia y un trabajador administrativo.

El director del hospotal, Josué López Vázquez, dijo que de inmediato reportaron los hechos a los cuerpos de seguridad, por lo que arribaron a las instalaciones agentes de la policía Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de controlar la situación y desalojaron a los agresores.