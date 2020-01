Protestas en foro sobre matrimonio igualitario en Veracruz

Veracruz.- Grupos religiosos protestaron en el Congreso de Veracruz por la realización de un foro para analizar la legalización de los matrimonios igualitarios en la entidad.

En Xalapa capital, los inconformes se prepararon para manifestarse durante el foro "Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación. Hacia un Código Civil más incluyente", pero se les negó el acceso a la Legislatura.

Con pancartas y gritos, los integrantes de iglesias y organizaciones pro familia sólo pudieron exclamar su rechazo desde la periferia del recinto, y no al interior del evento pactado a las 16:00 horas en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada.

¡Yo voté por ti y ya me arrepentí! y ¡Sí a la familia, sí a la familia!

gritaron.

Con la presencia del subsecretario de Gobernación federal, Alejandro Encinas, el simposio pretende concientizar sobre la necesidad de una reforma al Código Civil estatal para permitir la unión legal de parejas del mismo sexo.

Foro en Congreso de Veracruz | Foto: @LegisVer

"Una iniciativa que vendrá a ayudar mucho a esta entidad en el ejercicio pleno de sus derechos de sus habitantes, no cumple solamente con estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que lo más importante, reconoce la realidad de una sociedad que se ha venido transformando en los últimos años", argumentó Encinas durante el evento.

"Un Código Civil que data de 1932 del siglo pasado, que no reflejaba la composición de la diversidad cultural y social de nuestro País, sino que mantenía muchas restricciones".

Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación. Hacia un Código Civil Más Incluyente. https://t.co/UP0ALzrJHI — Congreso de Veracruz (@LegisVer) January 23, 2020

Como abanderado de las protestas, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo, culpó a la diputada morenista Mónica Robles de bloquear el ingreso a quienes no están a favor de su propuesta.

"Hay unas barras aquí, hay guardias de seguridad, hay Policía, porque a este lugar solamente van a ingresar personas debidamente acreditadas, personas que la diputada ha autorizado para que la escuchen, una serie de aplaudidores, nos parece un atentado contra la libertad de los ciudadanos", acusó.

No podrán ingresar todas las personas que vienen a este lugar para hacer sentir su voz, para decirle a la diputada que no están de acuerdo con la reforma que está proponiendo

Horas antes, Robles explicó que en foros anteriores estos grupos han agredido, violentado y reventado los diálogos.

"Estos grupos no han llegado con el ánimo de escuchar y hacerse escuchar, porque si quisieran hacerse escuchar, no violentan, no agreden, no revientan un evento. Siempre el formato de los foros, al final había un espacio libre de preguntas y respuestas", afirmó.

Que un grupo escandalice, que un grupo agreda, no significa que la reforma no se deba aprobar

Una fuente al interior del Congreso aseguró a REFORMA que el enojo de los grupos conservadores incrementó porque tampoco los dejaron ingresar a una explanada del Congreso, en donde se transmitió en una pantalla el evento del auditorio.

Apenas el pasado 20 de enero, un grupo provocó la cancelación de uno de estos foros en el Municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad.