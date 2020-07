¿Quién es el monstruo de Toluca? El feminicida y violador que aterró al Estado de México

Toluca.- Oscar "N", mejor conocido como el "Monstruo de Toluca" es un hombre originario de Toluca, Estado de México, aparentemente aficionado a los libros sobre asesinados en serie y según su perfil, alguien con profundos problemas psicológicos, que mostraba en forma de odio, principalmente hacia las mujeres.

La ciudad del centro del país antes mencionada es donde vivió sus primeros años de vida y se formó como ser humano, hasta que fuera arrestado un 6 de diciembre de 2019, en la Avenida de Los Maestros, en la colonia Casco de Santo Tomás, Ciudad de México; en una movilización que contó con elementos de varias áreas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Un punto de su caso que llamó en gran medida la atención de las autoridades, pero sobre todo de los medios de comunicación, fue que él se mantenía activo en las redes sociales mientras la FGJEM ofrecía una recompensa por información que facilitara su captura, incluso pegando papeles que tenían su rostro plasmado en toda su zona.

Oscar se mostraba con actitud desafiante, proclamando que "para atrapar a un criminal hay que pensar como él". Se sentía realizado en el papel de asesino en serie, incluso subió a su perfil de Facebook las fichas policiales de búsqueda de tres jóvenes desaparecidas a las que ya había arrebatado la vida, las mostraba como si fueran sus trofeos.

No llevó tres, son seis más las que me cargué por pasadas de ve**a con mis mascotas...cuando me entregue, porque no creo que me agarren, habré matado ya por lo menos el doble", dijo el hombre en una publicación de Facebook, acompañando fotografías de sus supuestas mascotas.