"Quiso morder a mi hija" dice hombre que mató perro a machetazos

Estado México.- Desde el pasado sábado comenzó a circular un video donde un hombre mata a un perro a machetazos frente a su dueña en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, causando la indignación de muchos usuarios, el hecho fue tan sonado que llegó a las autoridades que comenzaron a investigar.

El hombre que protagonizó el horrible video subió otro donde pide perdón por lo sucedido y además explica que fue lo que lo orilló a realizar el atróz acto, uno de los motivos fue que, supuestamente, el perro quisó morder a su hija de nueve años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la grabación, que al igual que el primero, ya circula en redes sociales, en el se puede ver al hombre parado recargado en una pared mientras cuenta lo sucedió, además también mencionó que la dueña del animal no se hacía cargo de el.

Lo que hice ayer no tiene nombre, estuvo muy mal, no es una forma correcta de actuar.

Menciona el hombre en el video.

Dentro de la grabación el hombre cuenta que la dueña del perro no se hacía cargo de el, en varias ocasiones se metió a su casa a comerse los pollitos que criaba, la primera vez fueron cinco, solo pidió a la dueña que cuidara al perro para que no lo volviera hacer, después se comió tres y habló nuevamente con ella, según él, le dijo que por favor no dejara que el animal hiciera eso aunque el entendía que los animales tienen hambre.

A la tercera ocasión el perro se volvió a comer dos pollos pero algo cambió, de acuerdo al relato del hombre el animal se le fue encima a su hija de nueve años y trató de morderla, dicho acto ocasionó que el hombre se enojara y amarrara al perro.

Fue el coraje que me ganó, porque el perro quiso morder a mi hija.

El autor del video dice que fue con la dueña a entregarle al perro pero esta le dijo que "hiciera lo que quisiera, no me voy hacer responsable", comentario que causó más enojo en él, por ese motivo fue que decidió matar al perro de la peor manera.