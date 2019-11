Reaparece el Alcalde de Valle de Chalco tras amparo de orden de aprehensión

Estado de México.- El alcalde sustituto de Valle de Chalco, Armando García Méndez reapareció a sus actividades públicas luego de ampararse por una orden de aprehensió por el delito de fraude, la cual fue girada por el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Durante la mañana de este miércoles, Armando García Méndez se presentó en una entrega de programa de apoyos alimentarios en la colonia Darío Martínez, afirmó que no dejará su puesto y que estará apoyando a los ciudadanos.

Mencionó que no hizo lo que hacen las avestruces, lo que es meter la cabeza en la tierra esperando que se olvidaran de todo o huir.

Nunca me fui, nunca me he ido y nunca me voy a ir