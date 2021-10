¡Recuerda! En el Estado de México no existen revisiones express: CESC

Este año, el reglamento de tránsito del Estado de México no ha sufrido modificaciones, por lo que las mismas normas estarán vigentes; sin embargo, debes tener cuidado con las infracciones que podrían aplicarse, según la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC).

¿Pero ahora, cómo aplicarán? Es sencillo. Si cometes una infracción, como exceder el límite de velocidad establecido, circular sin ambas placas, no obedecer los señalamientos, manejar sin tarjeta de circulación o licencia, no portar el cinturón de seguridad o estar estacionado en doble fila, entre otras situaciones, puedes ser multado.

Sin embargo, no cualquier policía puede hacerlo. A partir de ahora solamente personal femenino con uniforme negro y chaleco con vivos naranjasy con el equipo electrónico, denominado hand held, podrá levantarte una infracción.

Un día de salario mínimo en Edomex, para efecto de sanciones de tránsito, equivale a 123.22 pesos

Un punto que debes recordar es que, en caso de que un oficial de esta entidad que no cumpla con los requisitos anteriores no podrá multarte, ni tampoco podrá pedir auxilio para esperar a un compañero que sí cumpla con la normativa.

En caso de recibir una sanción recuerda que, a diferencia del Distrito Federal donde existe la unidad de cuenta; en el Estado de México las sanciones se pagan en función del salario mínimo que está establecido en 123.22 pesos.

No olvides que para llevarte al corralón únicamente podrán hacerlo por cuatro causales:

Circular sin ambas placas.

Cuando las mismas no coincidan con los números del engomado y la tarjeta de circulación.

Por manejar en estado de ebriedad.

En caso de que en un accidente se deriven lesionados o constituya un delito.

Además de esto, serás acreedor a una sanción económica de 20 días de salario mínimo equivalente a 2 mil 464.40 pesos.

Con esta información ya estás listo para recorrer tu camino diario pero, no olvides que es mejor prevenir que lamentar. Respeta todas las normas de tránsito para evitar un mal rato y una herida en tu cartera

Si eres detenido y tienes duda de la forma en que te están multando o tienes una denuncia respecto a la policía de tránsito del Estado de México, llama al número 01 800 900 3300 en el que podrás levantar un reporte y te orientarán para aclarar todas tus dudas.

Sin revisiones por parte de policías: CESC

Para conocer las sanciones que has sumado con tu coche puedes consultar la página de internet de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC); no olvides que los cristales de tu coche no pueden estar obscurecidos. Si un agente de tránsito te detiene por esto será una sanción de 20 días de salario mínimo.

Si no obedeces las señales de alto, preventivas o las indicaciones de un semáforo también pagarás 20 días de salario mínimo.

Respeta los lugares exclusivos para el transporte público. Si te estacionas en uno de sus espacios o circulas por los carriles confinados te harás acreedor a un castigo de cinco días de multa.

Las revisiones no existen, si eres detenido por un policía protégete con el articulo 39 antes de que pase otra cosa, anota muy bien el nombre, número de placa, y el número de patrulla, no faltara el policía que se ponga impertinente, pero ojo no discutas con ellos solo recuerda bien el número de la patrulla.

No debes permitir que hagan revisión de tu vehículo, ya que para ello necesitan traer una orden girada por un juez, (esto sería solo en un operativo, con un encargado algún oficial de alto rango).