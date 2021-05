Reportan estables a mamá y recién nacido que tuvieron labor de parto en banqueta de Edomex

Estado de México. La Secretaría de Salud mexiquense anunció que la madre que dio a luz en una banqueta, a metros del Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” de Los Reyes La Paz, se encuentra estable, al igual que el recién nacido.

Las imágenes de lo ocurrido el sábado en Los Reyes La Paz se hicieron virales en redes sociales, donde se compartió el video de una adulta de 29 años que dio a luz a 30 metros del centro de salud tras señalar que se le negó la atención requerida.

En su primer posicionamiento, más de 24 horas después del suceso, la Secretaría de Salud del Estado de México precisó que la paciente acudió por primera vez a la unidad hospitalaria al servicio de urgencias, a las 13:11 horas del pasado 15 de mayo, pasando a admisión.

La mujer embarazada recibió atención médica, asegura el comunicado, en el área de triage obstétrico, y posteriormente fue valorada por el doctor en turno, el cual refiere que la paciente no presentaba actividad uterina, es decir, que hasta ese momento aún no se encontraba en trabajo de parto, además de que no mostraba signos de alarma.

Horas más tarde, a las 17:40 del sábado, la mujer tuvo trabajo de parto en la acera y fue auxiliada por dos transeúntes al asegurar que le fue negado el servicio y ante la solicitud de una ambulancia que nunca llegó.

No obstante, la instancia de Salud mexiquense no señala algún acto de negligencia sino solamente refiere el hecho.

"Horas después, al presentar contracciones y regresar al mencionado nosocomio para requerir la atención, el evento obstétrico se registró en la vía pública", relata el documento.

Estado de la madre y el neonato

Tras el alumbramiento en vía pública, la madre y el neonato fueron ingresados al hospital, asegura la dependencia, donde el menor se encuentra en el área de urgencias pediátricas, con reporte estable y en buen estado de salud.

La mamá se encuentra en el área de hospitalización, estable y bajo vigilancia médica, además de que se mantendrá en permanente valoración, a fin de dar seguimiento tanto a su salud como a la de su bebé.