Roxana, joven encarcelada por matar a su abusador, queda en libertad

Estado de México.- Roxana, una joven de Oaxaca, fue liberada tras nueve años de prisión al ser detenida por matar a su violador en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ahora llevará su proceso en libertad.

La joven fue liberada del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, ubicado en el Estado de México, durante la madrugada de este miércoles, 16 de febrero, de ahora en adelante llevará su proceso penal en su contra en libertad.

Detención

Roxana fue detenida en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el pasado 8 de mayo del 2021 cuando se le descubrió llevando el cuerpo de un hombre, su agresor sexual, dentro de un costal.

Cuando fue detenida ella confesó a los policías que había matado al hombre porque él la había violado y solo se defendió, la joven fue agredida verbalmente y llevada ante el Ministerio Público, posteriormente fue ingresada al Penal Neza-Bordo.

La joven relató que, aunque insistió que fue violada, "nunca me realizaron pruebas periciales en psicología, ni medicina; me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías. No tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme".

Agresión

La tarde del 8 de mayo Roxana salió de trabajar en un puesto de papas, en el camino se encontró a una amiga que trabaja cerca y la invitó a tomar una cerveza a lo que ella aceptó.

Roxana tomó una cerveza, le dijo que se iba, en eso llegó un hombre al cual solo conocía de vista, él se ofreció a acompañarla, cuando llegaron a casa este le pidió que lo dejara dormir en su casa, ella se negó, él le insistió de manera amenazante.

Cuando entraron a casa el hombre exigió dormir en la misma habitación que la joven, por el miedo ella le puso una cobija en el piso, más tarde este la golpeó, amenazó y violó, para defenderse ella lo ahorcó hasta que le quitó la vida.

"Sentí miedo, terror, no quería que él lastimara a nadie más. No sabía qué hacer, estaba en shock", contó Roxana.

Roxana sacó el cuerpo dentro de un costal, un vecino la vio y alertó a las autoridades, fue el 25 de mayo cuando se le vinculó a proceso con prisión preventiva oficiosa acusada por los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación, y homicidio.

