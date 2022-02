Roxana sale del penal Neza-Bordo, nueve meses después de matar a su abusador

Roxana, de 22 años, acusada de matar a su agresor sexual, salió este miércoles del penal de Neza-Bordo, en el Estado de México, y seguirá su proceso en libertad, luego de nueve meses de permanecer prisión.

El juez determinó poner en libertad a Roxana tras reclasificar la prisión preventiva, lo que le permite a la joven originaria de Oaxaca enfrentar su proceso fuera de la cárcel.

Roxana salió libre la madrugada de este miércoles y fue recibida por familiares, su abogada y colectivos feministas, quienes la han apoyado desde que confesó haber ultimado a su agresor la misma noche que abusó sexualmente de ella.

El Poder Judicial del Estado de México informó que la imputación se mantiene por el delito de homicidio simple, cometido con exceso de legítima defensa.

Una vez que la acusada quedó en libertad, debe presentarse a firmar periódicamente al centro estatal de medidas cautelares. La próxima audiencia está fijada para el viernes 18 de febrero.

Roxana asfixió a su agresor

De acuerdo con el caso, en mayo de 2021, Roxana hizo una parada antes de volver a su casa, tras salir de su trabajo ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Unas calles antes de llegar a su domicilios se encontró a una amiga y se quedó a platicar. Luego se unió a la plática un muchacho que conocía de vista. Al despedirse, el hombre se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

“En el camino unas muchachas que trabajaban en El Zorro estaban bebiendo y la llamaron. Ella no quería, le insistieron, y le dijeron nada más que se tomara una cerveza con ellas”, relató Ana Ruiz, madre de la joven.

Roxana escribió una carta en la que relató lo que sucedió después. La misiva fue difundida por el colectivo Nos Queremos Vivas Neza.

“Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó.

Pero cuando Roxana ya estaba acostada en su cama, el hombre, identificado como Sinaí, la atacó físicamente y la violó. La indagatoria señala que mientras se defendía, la chica tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte.

La carpeta de investigación refiere que el 8 de mayo de 2021 Roxana estranguló al hombre hasta privarlo de la vida, y posteriormente cortó su cuerpo en partes.

"Más tarde salió del domicilio y fue asegurada por policías municipales de Netzahualcóyotl cuando arrastraba un costal y una bolsa negra con el cadáver en su interior”.

En su declaración, la chica señaló que fue víctima de agresión sexual. Aún así se le imputó el delito de homicidio y otros cargos.

La joven es originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y reside desde hace algunos años en el municipio de Nezahualcóyotl.