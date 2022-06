Salario Rosa: Requisitos, así puedes inscribirte para recibir 2 mil 400 pesos en Edomex

Si resides en el Estado de México, eres mujer de entre 18 a 59 años de edad, te encuentras en condición de pobreza, te dedidas al trabajo del hogar y estás al cuidado de una o más personas con alguna discapacidad toma nota lo más pronto posible ya que puedes ser candidata al programa social Salario Rosa, que te da 2 mil 400 pesos bimestrales.

Para contribuir a elevar el ingreso económico de las madres de familia mexiquenses, el programa "Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia" otorga apoyos monetarios mediante transferencia cada dos meses en una y hasta seis ocasiones al año, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

El monto del apoyo es por la cantidad de 2 mil 400 pesos cada dos meses que son cubiertos en su totalidad por parte del Gobierno del Estado de México.

Por lo general, los pagos del apoyo gratuito se realizan los primeros días del mes correspondiente al bimestre a depositar. No se genera costo adicional a la beneficiaria, con excepción de las comisiones bancarias que se pudieran generar por el respectivo manejo de cuenta.

Salario Rosa, requisitos para inscripción

Los requisitos de inscripción a Salario Rosa son entregar una copia de la identificación oficial vigente que contenga fotografía de la interesada al programa, CURP y su dirección en el Estado de México; se debe presentar la original para cotejar información.

En caso de que la identificación de la solicitante no cuente con CURP ni domicilio en alguno de los 125 municipios que conforman al territorio mexiquense, se deberá entregar copia de la CURP y del comprobante de domicilio ya sea recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc, con vigencia no mayor a un año.

En caso de no contar con alguno de dichos comprobantes, también se puede presentar una constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente.

Salario Rosa, requisitos para renovación

Aquellas mujeres residentes en el Estado de México que deseen continuar como beneficiarias en el programa de apoyos bimestrales deberán presentar su solicitud por escrito de permanencia en Salario Rosa y carta compromiso para realizar actividades de desarrollo comunitario.

O en su caso, formato de realización de actividades de desarrollo comunitario y haber participado en alguna actividad de capacitación para el desarrollo humano presentando copia del documento que lo acredite.

En tanto que para aquellas beneficiarias que manifiesten su interés de continuar en el programa y que ya hayan cursado la capacitación para el desarrollo humano y realizado actividades de desarrollo comunitario, deberán presentar su solicitud por escrito para realizar actividades de emprendedurismo.