Sancionará Edomex violencia política de género

Toluca, Estado de México.-En sesión ordinaria y previo a los próximos comicios, diputados del Estado de México aprobaron la tipificación de la violencia política de género.



Con esta reforma, las personas con antecedentes de violencia política no podrán ser candidatas a cargos de elección popular durante el proceso electoral de 2021.

La nueva legislación contempla que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expida constancia a los aspirantes que no están involucrados en delitos de violencia política contra mujeres.



Además, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) podrá solicitar la respectiva información con el fin de confirmar la autenticidad de la constancia.

La propuesta de reforma fue realizada por las diputadas de Morena Karina Labastida Sotelo y Mariana Guadalupe Uribe Bernal, quienes tras la aprobación celebraron en la tribuna con globos morados.



El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos sus derechos político electorales, ha constituido un camino muy largo, por mucho tiempo tortuoso, con obstáculos frente a los cuales las mujeres nos hemos encontrado, dijo Labastida.



El dictamen avalado establece que para ser candidato a un cargo de elección popular, las personas no deben estar condenadas con una sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.



También no se debe estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de México ni en otra entidad federativa, y no estar condenada o condenado con sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género.

