Se registran apagones en Edomex por segundo día consecutivo

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que este martes que se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios, lo que generará apagones en 11 estados, entre ellos, el Estado de México.

Los cortes de luz afectarán por segundo día consecutivo a municipios y comunidades del Estado de México. Al momento, los ciudadanos han reportado que en algunas zonas de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Huixquilucan, Los Reyes la Paz, Texcoco, Chicoloapan y Ecatepec no se cuenta con energía eléctrica.

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas son el resto de entidades donde habrá afectaciones.

El Cenace indicó que los cortes de luz se producirán entre las 18:00 y las 23:00 horas de este martes 16 de febrero.

Los cortes de carga rotativos, compartió la Cenace, contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

Apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales fueron las recomendaciones compartidas por la dependencia.

