"Seré condenada por defender mi cuerpo", Roxana, joven detenida por matar a su abusador

Estado de México.- Roxana de 21 años y madre de un niño pequeño fue detenida el pasado 9 de mayo cuando llevaba el cuerpo de un hombre dentro de un costal en el municipio de Nezahualcoyotl, Edomex, de acuerdo a su testimonio, el occiso abusó sexualmente de ella, por medio de la página del colectivo feminista "Nos Quremos Vivas Neza" ella envió una carta explicando todo lo sucesido.

Actualmente Roxana se encuentra presa en el penal de Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, este lunes, 02 de agosto, será su segunda audiencia, donde colectivos feministas invitan a estar presentes a partir de las 12:30 horas.

Carta de Roxana

"Mi nombre es Roxana, tengo 21 años, soy originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, tengo un hijo de 4 años de edad, de quien siempre he sido responsable, y es la personita mas importante en mi vida. Hace 7 años llegué al municipio de Nezahualcóyotl con mi esposo en la colonia Benito Juárez, por querer una vida mejor, para salir adelante terminé la secundaria, hace tres años nos separamos, pero él siempre me ha apoyado", se lee al principio de la carta.

En la carta también se puede leer que fue detenida en flagrancia con un cuerpo dentro de un costal "según los medios iba alcoholizada y algunos mencionaron que hasta drogada... les dije que sí lo había asesinado, pero que él me había violado y yo solo quise defenderme".

Roxana también cuenta que fue víctima de malos tratos por parte de los elementos policiacos; "los policías me hablaron con groserías e inmediatamente me trasladaron a la Procuraduría correspondiente".

La joven dio a conocer que las autoridades no le realizaron pruebas ni tomaron su declaración, por lo que su proceso ha sido irregular.

"Insistí que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas periciales en psicología, ni medicina, me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración", escribió Roxana.

Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó

Posteriorme la joven contó cómo pasaron los hechos, ella relató que salió de trabajar como costumbre, frente al puesto está un local comercial, iba pasando por ahí y una de las muchachas que trabajaban ahí me invitaron a tomar una cerveza accedí, solo tomé una cerveza y les dije que me iba, en eso llegó un muchacho que trabajaba en el lugar, solo lo conocía de vista, llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a acompañarme a mi domicilio que es muy cercano,

"Cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió tanto que me asiste me dio miedo, por tonta accedí... lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar, me acosté y pasados unos minutos se subió a mi cama y me empezó a quitarme la ropa, me golpeó, me violó".

La joven detenida también cuenta cómo fue que se defendió de su agresor hasta quitarle la vida.

Pasé momentos horribles, sentí su aliento, sus manos, cuando me penetró y sólo quería que esto acabara", redacta Roxana.

Le di un golpe en la nariz, empezó a sangrar y me dijo ahora sí te vas a morir, me dio mucho miedo, entré en pánico, él me golpeaba, siguió contando Roxana.

Tome una playera y se la puse en el cuello, lo asfixié, sentí miedo, terror... Me sentí sola, denigrada, sentí que no valía nada.

Tras quitarle la vida, lo metió en un costal, "lo iba a dejar tirado en la calle, me había ultrajado, acabo con mi dignidad, me sentí humillada, lastimada, me sentía vacía, lo dejé en una esquina pero un vecino me vio y en ese momento pasó una patrulla, los oficiales abrieron el costal y me hablaron con groserías".

La detenida contó que ella les dijo a los policías que lo mató "pero no quería hacerlo, él me violó, no les importó para nada mi persona, solo pensaron en llevarme detenida porque había un cuerpo y la asesina estaba enfrente"

Seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor"

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de México Roxana fue acusada por los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación, exhumación y homicidio.

