"Solo hay dos géneros, no hay mache ni hembre", maestro pide no usar lenguaje inclusivo

Estado de México.- Un maestro de la Universidad Autónoma del Estado de México fue exhibido en redes sociales donde le dice a sus alumnos que no usen el lenguaje inclusivo y si lo hacía los sacaría de las clase.

En el video que fue viralizado en redes sociales se puede ver maestro en clases virtuales diciéndole a sus alumnos que el que empiece hablar con lenguaje inclusivo lo sacara de clase ya que solo existe un género, esto luego de que se hiciera viral el caso de Andrea Escamilla, quien se define como persona no binarie.

"No vayan a empezar ustedes como el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo sacó de aquí, si alguien empiezas con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales. No hay mache ni hembre, por favor evitenme la pena de sacarlos de aquí.", comentó el maestro en el video.

Tras esto, la Universidad Autónoma del Estado de México emitió un comunicado donde mencionó que los valores y principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria.

La UAEM también señaló que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o la sociedad en general, y convoca a todas y todos los universitarios a guiarse con fundamento en valores que abonen al desarrollo profesional.