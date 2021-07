¿Suficiente? Aumentan hasta 9 años las penas por maltrato animal en el Edomex

El Congreso del Estado de México aprobó esta tarde endurecer las sanciones e incrementar las penas de prisión a quien infrinja maltrato a un animal.

La aprobación unánime señala que se impondrán hasta seis años de prisión a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En caso de que el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales, la pena podrá incrementar hasta 50%, es decir, a nueve años de prisión.

Leer más: Inauguran habitat para preservar al jaguar mexicano en el Estado de México

El dictamen aprobado por el Congreso mexiquense también contempla hasta cuatro años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, mismos que se incrementarán a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.

Conoce el contenido de las reformas para proteger a los lomitos y otros animales aprobadas por unanimidad en la #LXLegislaturaMexiquense. pic.twitter.com/toWwlDar1u — Legislatura Edomex (@Legismex) July 29, 2021

Cuidado municipal

Las reformas de la propuesta impulsada por la diputada María Elizabeth Millán García a la Ley Orgánica Municipal establece que cada ayuntamiento deberá contar con un Consejo y una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal, la cual desarrollará programas para la adopción de perros, gatos y animales de compañía

Las funciones de la Unidad municipales deberán encargarse, de igual forma, del control poblacional de mascotas en situación de calle por medio de la esterilización.

Leer más: Padre mata al ladrón que asesinó a su hijo durante un atraco a la puerta de su casa en Coacalco

El titular de cada unidad, contempló el Congreso del Edomex, deberá contar con licenciatura y cédula en Medicina Veterinaria Zootecnista o de alguna profesión que se relaciones con el manejo y conocimiento del cuidado y manejo de animales.

El endurecimiento de las sanciones en el Código Penal del Estado de México se dio en el marco del condenable asesinato del perrito 'Silver', en Tlalnepantla, por el cual están detenidas dos personas.

Caen en Tlalnepantla dos sospechosos por golpiza y muerte de perro en una casa

Síguenos en