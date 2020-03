Suspenden clases en escuelas de Valle de Bravo por ataque de felino

Edomex.- Luego de que una persona perdiera la vida tras ser atacada por un supuesto felino en Valle de Bravo, la Secretaría de Educación del Estado de México suspendió clases en 13 escuelas de la región.

El ataque ocurrió el pasado domingo en una zona ubicada entre las localidades de Cerro Gordo y El Pinal del Marquesado, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, por lo que autoridades cercaron el área y mantienen vigiliancia, solicitando a la población extremar precauciones.

Ante esta situación, el gobierno mexiquense anunció la suspensión hasta nuevo aviso en 13 planteles educativos ubicadas en el Valle de Brazo; siete de nivel básico y seis de nivel medio superior.

Las escuelas con suspensión de clases ubicadas en el poblado de Cerro Gordo y la colonia Emiliano Zapata son Preescolar "Sylvia Campomanes", Primaria "Sylvia Campomanes Eguiarte", así como las Telesecundarias "Álvaro Obregón" e "Isidro Fabela", esta última situada en El Cerrillo.

El ataque ocurrió entre los poblados de Cerro Gordo y Pinal del Marquesado. Foto ilustrativa: Especial

En Pinal del Marquesado, los planteles son Preescolar "Gabriela Mistral", la Primaria "Miguel Hidalgo" y la Telesecundaria "Venustiano Carranza".

En cuanto al nivel medio superior, las escuelas son CECyTEM Valle de Brazo y Zacazonapan, la extensión académica Colorines del CONALEP, el plantel no. 5 del COBAEM y CBT no. 2 de Valle de Bravo, así como el Telebachillerato Comunitario (TBC) no. 155.

La Secretaría de Educación mexiquense se mantiene atenta a las indicaciones de las autoridades que investigan el hecho, en tanto personal experto en vida silvestre busca identificar la especie del presunto felino mediante muestras de ADN obtenidas.