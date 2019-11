Teresa Montaño denuncia hostigamiento por parte del gobierno

La periodista Teresa Montaño periodista fundadora del portal The Observer, especializado en política, investigación y verificación del discurso oficial en el Estado de México, denunció ayer públicamente que el gobierno del Estado de México ha iniciado una campaña de hostigamiento hacia ella y pidió la intervención de organismos como la ong defensora de la libertad de expresión Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización internacional Reporteros Sin Frontera.

Explicó que desde hace 2 meses, el Gobierno del Estado de México, ha enviado a casa de su madre, funcionarios de la Dirección de Administración Tributaria dependiente del Gobierno estatal pese a estar en regla en sus declaraciones o retrasada cuando mucho con 15 días. “

Me han visitado en al menos 5 ocasiones en menos de mes y medio (algo que nunca había ocurrido desde que estoy dada de alta en el SAT), dejando citatorios, notificaciones y avisos de visita.

Soy la periodista que documentó las pensiones en especie que secretamente cobraban los exgobernadores del #Edomex y cuyas pruebas entregué a los legisladores para que éstas fueran derogadas; los vuelos privados de funcionarios en aeronaves del gobierno; los gastos millonarios en el sostenimiento de la Casa de Gobierno que pagamos los mexiquenses para que los mandatario en turno vivan cono Virreyes y más recientemente documentamos la corrupción en el #ISEM y el saqueo sistemático del Seguro Popular (lo que seguimos aún investigando).

Soy una periodista de investigación y sin recursos, me he negado sistemáticamente a corromperme. Creo firmemente que el periodismo es un servicio no una vía rápida de enriquecimiento personal, mi primer compromiso está con la gente.

Tengo un carro viejo del 2004 comprado ya usado y sé que difícilmente tendré uno mejor; una casa de interés social - encharcada e inhabitable por el momento por cierto-, y colaboró con un medio independiente por certeza y no para enriquecerme.

Merecemos un mundo mejor y lo que hago es mi aportación a ese sueño, que en #Edomex es más lejano aún por la máquina de corrupción en que se ha convertido la administración pública.

CONCLUSION: Por más que me quiera quitar el fisco mexiquense por más que le busquen, no encontrará más que mi auto viejo y mi ropa, zapatos usados y mis libros; encontrarían más si investigan al cerco de funcionarios corruptos que saquean al Sector Salud de cabo a rabo y de arriba a abajo.

O a los funcionarios corruptos de la Secretaría de la Contraloría que regentean y validan el saqueo público... Igual seguiremos denunciando los excesos y abusos.

Para eso soy periodista. Espero que los diputados de la 60 Legislatura que dicen ser de la 4T, paren estos excesos, más ahora que alistan una ley de protección para periodistas y defensores de DH.

#PeriodismoLibreYa

#LibertadDeExpresiónNoSimulación”.

Las investigaciones a las que hace alusión en su denuncia Teresa Montaño están publicadas en Heraldo de México y The Observer, Periodismo y Verificación del Discurso Público. Puede revisarlas en el siguiente enlace: https://theobserver.com.mx/nosotros/

La sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer una resolución señalando que 2019 es uno de los años más violentos para el periodismo en el país donde se están sufriendo amenazas, y desplazamiento de reporteros, además expone que en muchos casos de violencia contra periodistas podrían estar involucrados funcionarios públicos. El informe señala que prevalece la impunidad en un 95 por ciento de los casos.