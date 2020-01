Toman con violencia normalistas 8 autobuses en Edomex

Toluca, Estado de México.- Estudiantes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de la comunidad de Tenería, tomaron con violencia ocho autobuses durante la madrugada, denunció la Cámara de de Autotransporte de Pasaje y Turismo del Estado de México (Canapat).



Alrededor de las 4:50 horas, los normalistas se llevaron cuatro unidades de la empresa Flecha Roja y cuatro más de Línea de Turismos Toluca-Tenango Estrella de Oro (TEO), cerca de las terminales de Tenancingo e Ixtapan de la Sal.

Al respecto, Odilón López Nava, delegado de la Canapat, lamentó lo sucedido y dijo que los transportistas ya no quieren ser moneda de cambio entre los normalistas de Tenería y el Gobierno estatal.



"Nosotros ya no queremos estar en medio de los problemas que pudieran tener los estudiantes con las autoridades, no queremos ser usados para presionar y conseguir sus exigencias", expresó.



Somos completamente ajenos y ya no queremos ser afectados, que resuelvan quienes tengan que resolver y nosotros no podemos darles solución a lo que piden



En noviembre pasado, con el Gobierno del Edomex como intermediario, los estudiantes de Tenería liberaron a 22 operadores y 35 autobuses que mantenían retenidos a cambio de que la Canapat desistiera de las denuncias presentadas en contra de los normalistas.



"Estamos a la espera de la resolución de esto porque ya no estamos en condiciones de continuar así, los sindicatos también están dispuestos a defender a sus operadores para evitar que vuelva a pasar lo que se vivió el año pasado", informó López Nava.



Tras la toma de los autobuses, la empresa Flecha Roja anunció la suspensión temporal de los servicios de Ixtapan de la Sal, Tenango, Santiago, Xalatlaco, Chalma, Ixtapan de la Sal y Taxco.