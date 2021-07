Uriel pasó 9 meses en prisión por comer un trozo de sandía; la sentencia era de 9 años

Autoridades del Estado de México dictaron que Uriel Núñez, de 24 años de edad, tendría que pasar nueve meses en prisión tras haber comido el trozo de una sandia en un puesto comercial de la localidad de San Salvador Atenco.

El 5 de octubre de 2020, Uriel estaba en estado inconveniente porque había ingerido un par de bebidas alcohólicas y tenía en la mano el machete que ocupaba para trabajar en el campo, como habitualmente lo hacía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hasta que llegó al local de verdulería en San Salvador Atenco para preguntarle a la dueña de mismo si le podía dar un poco de fruta, a lo que ella se percató de su estado de ebriedad y le dio una manzana.

Lee más: ¡Arriban un millón de vacunas SinoVac contra Covid-19 a México!

Un trozo de sandía...

Despúes de que encargada del puesto le diera la manzada a Uriel, ésta se fue inmediatamente toda asustada para buscar ayuda, probablemente supusó que la escena se tornaría violenta por su estado de ebriedad y el machete en su mano.

En su ausencia, el joven de 24 años cortó una rebanada de sandía y cuando empezaba a comerla fue detenido por las autoridades locales y enviado directamente al Penal Molino de las Flores, en Texcoco.

El Ministerio Público consideró que haber partido la fruta era un "hecho intimidante", además aseguró que Uriel le exigió a la encargada que le diera dinero, motivo suficiente por el que fue acusado del delito de tentativa de robo con violencia.

Lee más: Clima CDMX, 17 de julio: ambiente cálido durante el día y lluvia ligera en la tarde

Amnistía

El 5 de enero se promulgó en el Edomex una Ley de Amnistía que busca despresurizar las cárceles por la pandemia y que está dirigida a personas de escasos recursos, de grupos vulnerables o carentes de una buena defensa.

Tal es el caso de Uriel, quien se acodió a dicha legislación para obtener su liberdad pero el proceso no fue sencillo. A petición del MP, un juez fijó la reparación del daño moral en 86 mil pesos.

Jovita, la mamá del joven, tuvo que buscar a la denunciante de presunto intento robo para pedirle que declarara ante autoridades ministeriales que su hijo no le había robado.

"Fui al domicilio de la señora de la verdulería. Me preguntó por qué tanto dinero", narra la madre, "sí se enojó la señora, me dijo que me iba a apoyar en todo".

Lee más: Tokio 2020: Briseida Acosta a poner el nombre de México en lo alto en Juegos Olímpicos

Sin amnistía y sin la colaboración de la parte afectada, Uriel hubiera pasado cerca de nueve años en prisión, explicó Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Hay vacunas, pero guardadas, y los contagios, a punto de colapsar hospitales

Síguenos en