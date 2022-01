VIDEO. Entre amenazas y molestia, escapó paciente Covid del IMSS en Toluca

Mientras muchas personas evitan salir de su casa para no contagiarse de Covid-19, a un hombre en Toluca, Edomex, no le impidió ya estar contagiado para escaparse del hospital y querer subirse a un autobús para regresar a su hogar.

En esta ocasión el incidente ocurrió este miércoles en el Hospital General Regional 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Paseo Tollocan, Toluca, donde un usuario de redes sociales grabó el momento en que el paciente de 55 años, vistiendo solo una bata y la manguera del suero colgando del brazo, caminó por el estacionamiento hasta la entrada del nosocomio.

Mientras tanto, uno de los elementos de la Seguridad Privada que resguardan el inmueble que también alberga la clínica 220 del IMSS, va tras él para evitar que se vaya, alcanzándolo en la acera, donde éste le grita “Me quiero ir, no quiero estar aquí, no te metas, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa vivo en Pilares”.

Y sin importarle no llevar nada bajo la bata, ni cubrebocas para evitar contagiar a alguien más, el sujeto le hizo la parada a un autobús que se detuvo y hasta le abrió la puerta para dejarlo subir, mientras los de seguridad intentaban convencerlo de quedarse.

Que siempre no

Poco después el camión, que detuvo el tránsito en uno de los carriles de la lateral de la vía que une Metepec con la capital mexiquense, decidió irse, luego de que varias enfermeras, camilleros y guardias le hacían señas para que no lo dejar subir.

Pero no fue todo, pues después de que se le fue su primer transporte el paciente paró un taxi, al que estuvo a punto de subirse, pero fue convencido de quedarse a seguir su tratamiento contra la Covid-19.

Aunque qué se puede esperar, si el hombre habría ingresado al nosocomio por una afección cardiaca, sin que se sepa hasta el momento si se contagió de Covid ahí, luego de que reportes apuntan a que ya todos los internos están contagiados y así siguen acudiendo a laborar.