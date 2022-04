VIDEO. Joven suplica a asaltantes en la México - Pachuca que no se lleven su tarea

De nuevo en el Estado de México, pasajeros del transporte público fueron víctimas de un asalto a mano armada, ahora sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la parada de Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec.

Y es que, si bien no es tan poco frecuente este tipo de casos, este hecho se viralizó por la súplica de una de las víctimas para que no se llevaran su mochila, pues ahí llevaba su tarea, lo que a los asaltantes no les importó.

De acuerdo con la grabación de seguridad de la combi sobre el asalto de este viernes a las 15:16 horas, dos sujetos le hicieron la parada al chofer, amenazando a las pasajeras con una pistola apenas abrió la puerta, arrancándole la mochila a la muchacha que iba sentada junto a la puerta, y quien se afianzó de una de las correas, mientras el asaltante le apuntaba con el arma para que la soltara.

En eso, y como para aliviar la situación, la joven que estaba sentada en el mismo asiento, pero junto a la ventana que da al lado del conductor, le da el celular, que recorre el asaltante, dejando en el suelo la mochila, para después ir hacia el fondo por las cosas de la tercera mujer.

Mientras tanto, el segundo asaltante, desde abajo, apuntaba su arma a la chica que seguía pidiendo que no le quitaran la mochila, para 30 segundos después decirle al chofer que se apurara a irse, pues no lo querían ver ahí, cerrando la puerta.

El después

Una vez cerrada de nuevo la puerta de la combi, el chofer retoma la ruta, mientras la muchacha de la mochila llora por sus cosas y la mujer del fondo se sienta junto a ella para consolarla.

Mientras todo pasa, la otra mujer busca reponerse del susto, ella aún con su pequeña mochila sobre las piernas. En tanto que hasta el momento el Gobierno del Edomex, ni la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía General de justicia del Estado de México (FGJEM) se han pronunciado al respecto.