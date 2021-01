Van 26 meses sin Kesia Sumen; ofrecen recompensan para localizarla

Toluca.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrece una recompensa de 300 mil pesos para quien aporte información que ayude a localizar a Kesia Sunem Leon Novoa, quien desapareció hace dos años.

La mujer de 36 años de edad fue vista por última vez el 3 de noviembre del 2018 en el municipio de Técamac, Estado de México, cuando Salió de su domicilio para asistir a un centro comercian; sin embargo, nunca regresó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Matan a padre e hijo, les dispararon sin piedad en el Estado de México

Desde su desaparición, la familia y amigos de Kesia Sumen emprendieron una campaña de búsqueda poco fructífera encabezada por su hermana Husim.

No ha habido nada, ninguna novedad. Ni llamadas, nada absolutamente nada, está todo como desde el primer día”, afirmó Husim

Desaparición y búsqueda

La última vez que familiares y amigos vieron a Kesia Sumen con vida fue el pasado 3 de noviembre cuando se dirigió a una plaza cercana a su casa. El propietario de un negocio que supuestamente visitó dio acceso a las cámaras de seguridad de ese día, pero ninguno de los dispositivos logró grabarla.

Yo he seguido buscando, sigo pidiendo en los colectivos que me hagan boletines de búsqueda, apenas me hicieron uno en Tijuana, allá lo boletinaron, pero no hemos tenido nada, Ni de aquí del Estado de México, Ciudad de México, hemos seguido buscando, pero no hay nada sobre ella”, explicó la hermana de la desaparecida.

Twitter: @elconsejomx

Los boletines de búsqueda fueron distribuidos en ambos lados de la frontera norte del país, sin tener resultados positivos.

Kesia Sumen tiene dos hijos, uno de 12 y otro de 13 años de edad. En el momento de su desaparición no tenía ningún tipo de relación sentimental, de acuerdo a las declaraciones hechas por su hermana a medios locales.

“Estaba solo con sus hijos. Sus hijos desean que regrese, como yo, como toda la familia, no perdemos la esperanza aunque hay días en los que es más difícil”, relató.