Vandalizan Cámara de Diputados en Edomex ante inclusión de comunidad LGBT a Ley de Género

Estado de México.- Un grupo númeroso de mujeres integrantes de las Colectivas Indomitas Feministas Radicales y Feministas Satánicas irrumpieron ayer en las instalaciones de la Cámara de Diputados en un acto de protesta contra la incorporación de la comunidad LGBT a la Ley de Identidad de Género en la entidad.

Durante la tarde de este sábado, entre 10 y 15 mujeres encapuchadas y con vestimenta de color negro arribaron con el lema "No a la Ley de Identidad" a la dependencia en Toluca de Lerdo.

"No al borrado de mujeres, oprimen nuestro sexo", fue una de las principales demandas de las mujeres quienes se apropiaron del lugar durante un par de horas.

Pintaron las paredes y puertas, rompieron los vidrios de las ventanas y sustrajeron la bandera nacional del inmueble para prenderle fuego, esto a fin de manifestar su rechazo ante la inclusión de las personas trans en la legislación.

Con cartulinas, las inconformes destacan que "ahora los hombres deciden qué es ser mujer y se autonombran como tal". Además expresaron a través de sus redes sociales: "Las mujeres seremos imitadas, pero jamás igualadas, no se confundan, como nosotras nadie".

También enfatizan que "Las mujeres no tenemos pene", "Ser mujer no es un sentimiento" y "Un pene no me representa".