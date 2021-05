Video. Brigadista embarazada de Morena pierde bebé por agresión de simpatizantes de MC

Estado de México.- Una brigadista del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), embarazada con tres meses de gestación que pegaba propaganda en calles del municipio de Nezahualcoyotl, perdió a su bebé tras ser golpeada por simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC).

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 2 de mayo, cuando la mujer, en calidad de anonimato, pegaba carteles de coalición "Juntos haremos historia" en un domicilio de la colonia Maravillas.

En la zona un hombre salió de su casa para reclamarle a la brigadista por presuntamente haber retirado propagan del MC e hizo una llamada teléfonica desde tu celular para llamar a más simpatizantes del partido.

GOLPIZA

Momentos despúes arribaron algunas camionetas pick-up de donde descendieron varias personas, entre ellas una mujer identificada como "La Guera" quien habria comenzado a golpear a la brigadista embarazada de MORENA en el vientre, junto con otro sujeto que la tiró al piso.

La víctima con tres meses de gestación les pidió no agredirla porque estaba embarazada, pero "La Guera" no se detuvo y respondió que no le importaba mientras le reclamaba por haber quitado los carteles de Movimiento Ciudadano.

La agresión fue denunciada por la brigadista ante el Ministerior Público por el delito de aborto, ya que días después de la agresión física le fue practicado un aborto ya que su bebé se encontraba sin vida.

Morena exigió que las autoridades impartan justicia al respecto, también pidieron a los representantes de Movimiento Ciudadano que "den la cara". "Vivir en democracia implica evitar, a toda costa, evitar la violencia", concluyó el partido.