Vinculan a proceso a los dos detenidos por la muerte del perro Silver en Tlalnepantla

Fernando “N” y Gloria “N” fueron vinculados hoy a proceso por el delito de maltrato animal, luego de que presuntamente golpearon y mataron al perro “Silver” en la azotea de su casa en Santa María Tlayacampa, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), hoy concluyó la audiencia inicial, que inició la semana pasada tras su detención el miércoles, durante la cual la jueza del Distrito Judicial de Tlalnepantla imponerles la medida cautelar de prisión preventiva.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, dio a la Fiscalía mexiquense un plazo de un mes para concluir con la investigación complementaria y decidir si imputa o no a la pareja de 35 y 29 años.

Sin embargo, la FGJEM ya no indicó si aún buscará la aprehensión de los otros tres integrantes de la familia que supuestamente aparecen en el video golpeando al perro, como indicó en un primer momento tras la detención de Fernando y Gloria.

En tanto que la decisión judicial de vincularlos a proceso llegó después de que el lunes 26 de julio abrió la carpeta de investigación después de darse a conocer en redes sociales el video en el que se observan a unos cinco integrantes de una familiar turnarse para apuñalar y golpear a Silver.

Posteriormente, el martes personal de la Fiscalía cateó el domicilio donde supuestamente se hizo la grabación, en cuya azotea encontraron el cadáver del perro, dos cuchillos de cocina, un pantalón, un par de zapatos y un motor metálico, todos éstos con manchas de sangre.

Ante ello, ese miércoles fueron aprehendidos Fernando y Gloria e internados en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, tras lo que fueron presentados ante la jueza, quien calificó de legal la detención y concedió la ampliación del término constitucional que solicitó la defensa, concluyendo la audiencia hasta hoy.

Podrían estrenar ley

Por otra parte, el Congreso mexiquense aprobó el miércoles aumentar a seis años de prisión la pena por causar “la muerte no inmediata y prolongar la agonía de cualquier animal que no constituya plaga”, en lo que activistas buscan llamar la Ley Silver, en honor al can de Tlalnepantla.

Asimismo, el dictamen aprobado por los diputados contempla hasta cuatro años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, que subirán a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.

Leer más: Tipifica Congreso Edomex la pederastia como delito, con penas de 9 a 27 años

Mientras que, si el delito es cometido por un servidor público que tenga por encargo el manejo de animales, las penas incrementarían hasta en 50%, alcanzando los 9 años por maltrato y los seis a 9 años en el caso de las lesiones y actos eróticos.

Caen en Tlalnepantla dos sospechosos por golpiza y muerte de perro en una casa

Síguenos en