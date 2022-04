Ya se localiza al supuesto agresor para aprehenderlo: titular de FGJEM a madre de Hugo en reunión

Un día después del bloqueo de más de 12 horas en el Periférico Norte, José Luis Cervantes, titular de la FGJEM se reunió con la madre de Hugo Carbajal, asesinado este sábado en Jilotzingo, Edomex, a quien presentó los avances en la investigación.

A través de un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, durante la reunión con Maureen Amaro, y su abogado Jorge Bastida, el fiscal general mexiquense le detalló que la Policía de Investigación (PDI) ya busca al presunto responsable de la muerte del joven de 15 años, a fin de aprehenderlo.

Ello, luego de que este martes la Fiscalía Edomex consiguió la orden de aprehensión contra el supuesto guardia del jardín donde se realizó la fiesta clandestina el sábado pasado, y quien es señalado en redes sociales como el presunto asesino.

Leer más: Aquí no ha venido Rosa Icela, reprocha madre de Hugo Carbajal tras dichos de AMLO

Asimismo, Cervantes pidió a la madre de la víctima apegarse al principio de presunción de inocencia, luego de que cibernautas han publicado el nombre y los datos personales del supuesto agresor, a la vez que reiteró que el éxito del caso estiba en la fundamentación de la investigación, así como en la secrecía de ésta.

Y es que este martes durante el bloqueo en Periférico Norte los inconformes recriminaban a la FGJEM el no haber detenido aún al señalado como culpable, pese a haber sido publicados sus datos y dirección, lo que José Luis Cervantes defendió resaltando que, al no haberse realizado la captura in fraganti, ni a través de una investigación, la Fiscalía Edomex habría corrido el riesgo de enturbiar el proceso y permitir que saliera libre por las irregularidades, por lo que les pidió paciencia.

En tanto que el fiscal general resaltó el carácter y fortaleza de la madre del joven, a quien aseguró que se hará justicia por la muerte de su hijo, subrayando a los familiares de Maureen Amaro que “no queda más que dar resultados a ella y a la sociedad”.

El caso hasta ahora

Previo a su reunión con José Luis Cervantes, Amaro aseguró tener confianza en las instituciones mexiquenses y en la FGJEM, aunque aseguró que, de no ver resultados en 24 horas tomarían acciones, entre las que estaría volver a bloquear el Periférico, mientras mantiene el campamento en el Parque Naucalli.

Mientras que el tenor hasta el momento en redes sociales es que la Fiscalía Edomex habría actuado con lentitud, asegurando incluso que el sospechoso ya habría escapado de la entidad mexiquense para huir de la justicia tras la publicación de su identidad.

En tanto que hasta el momento el caso destaca que Hugo Carbajal fue asesinado con un arma punzocortante enterrada en el cuello durante una fiesta clandestina este sábado por la noche en un parque del municipio de Jilotzingo, donde el sospechoso habría trabajado como guardia de seguridad y escapado después con ayuda del dueño y empleados del lugar.

Leer más: Espero resultados en menos de 24 horas, advierte madre de Hugo Carbajal

Entretanto, el joven de 15 años murió en el hospital a donde fue trasladado para ser atendido por la herida, que aseguran que habría sido causada por una botella que el agresor le habría roto en la cabeza, a donde su madre acudió durante la madrugada del domingo, tras haber sido notificada.