Zoé tenía tres años, por hacerse del baño fue asesinada a golpes por sus padres en Edomex

Estado de México.- Zoé Ivanna de tres años de edad fue asesinada a golpes por sus padres por hacerse del baño sin avisar, la niña era víctima de maltrato infantil, su tía ya había denunciado los abusos pero fue ignorada, ahora familiares de la menor piden justicia por su asesinato ocurrido en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

Zoé Ivanna de tres años de edad fue asesinada por su padrastro y su madre el 16 de noviembre en el municipio de Nicolás Romero, la pequeña recibió varios golpes en la cabeza y en el cuerpo porque la menor se había hecho del baño en la ropa sin avisar.

El padrastro de la niña, identificado como Manuel Francisco, azotó a Zope contra la pared y la pateó repetidamente ocasionándoles lesiones, posteriormente la muerte, autoridades de la Fiscalía del Estado de México lograron detenerlo, familiares de la menor piden que no sea liberado y que se haga justicia.

Semanas antes del asesinato de Zoé una tía de ella se dio cuenta de los maltratos a los que era sometida, decidió dar aviso a las autoridades, sin embargo estas no hicieron nada ya que no se consideraba un delito grave.

Angelica, la tía, se enteró de los maltratos hacía Zoé ya que el 20 de octubre Geovanna, madre de la menor, le dijo que había llevado a su hija al Centro de Salud Doctor Martínez Báez porque supuestamente la pequeña se había caído, versión que también creyeron los trabajadores de la salud.

La madre de Zoé le mandó unas fotos a Angelica mostrándole los golpes que tenía la niña a causa de la supuesta caída, pero cuando las vio se percató de que era mentira, que en realidad la menor había sido golpeada, por lo que fue ante el Ministerio Público de la alcaldía Azcapotzalco en Ciudad de México, donde la remitieron a la Fiscalía Especializada No. 59.

Cuando la tía de Zoé llegó a la Fiscalía 59 no fue atendida, por lo que siguió insistiendo, siendo atendida seis días después, ese mismo día Angelica fue, acompañada con patrullas, al domicilio donde vivía la menor, pero no pudieron sacarla del domicilio.

Pasaron los días y Angelica intentó por su cuenta sacar a Zoé de las garras de su madre y tío, pero fue amenazada por Geovanna y Francisco, posteriormente la pareja huyó junto con la niña al municipio de Nicolás Romero, Edomex.

A los días Angelica y otros familiares se había muerto, esto lo supieron porque la mamá de la menor estaba pidiendo dinero para pagar el velorio, su muerte fue el 16 de noviembre.

En ese momento Geovanna y Francisco no fueron detenidos a pesar de decir que la mataron a golpes porque se había hecho del baño, fue hasta el día del velorio cuando, gracias a la presión de familiares, las autoridades se presentaron en el domicilio y detuvieron al hombre.

Las autoridades no quisieron detener a Geovanna ya que supuestamente no había delito que perseguir ya que la carpeta de investigación se había abierto en la Ciudad de México y no en Edomex, ante eso la madre de Zoé se dio a la fuga.