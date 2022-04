Lesbianas en Michoacán no pueden registrar a sus hijos, exigen reforma a la ley

Hace un mes se presentó una iniciativa para la reforma del código, que permitiría tener un avance en el registro de menores de familias homoparentales, la cual está en las mesas de análisis del congreso, pero acusan no hay avances en los temas legislativos que son de la comunidad LGBTQI+ , en este caso en particular de las parejas homoparentales.

Señaló que los derechos humanos de las madres lesbianas están siendo vulnerados, pero además también los de las infancias que no pueden ser registradas , por lo que su derecho a la identidad no está siendo reconocido por el Registro Civil en el estado.

“El formato del registro civil no permite tener dos mamás, el propio formato no tiene las condiciones para pensar fuera del esquema y el régimen heterosexual, hay otras vías como el amparo, pero encarece el proceso de las familias, este derecho humano termina siendo solo para quienes tienen la posibilidad de moverse”, destacó la vocera de Amnistía Internacional Michoacán, Enidad García.

Eliza Flores

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.