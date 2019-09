Lía era abusada por sus maestras de Kinder en San Luis Potosí

San Luis Potosí.- Viendo que su hija se comportaba raro, Marcela, la madre de Lía, la interrogó para saber qué sucedía; entonces se enteró de la terrible situación en la que se encontraba su hija. Esto sucedió en San Luis Potosí, en el 2017, pero no ha habido respuesta de las autoridades.

Cuando Marcela y Roberto se enteraron de los abusos de las maestras de su hija de 5 años cometía contra ella no dudaron en invertir su capital y su estilo de vida para busta justía; la misma que hasta el momento, dos años después, no llega todavía.

Foto temática: Pixabay

Las palabras de la niña fueron: "Mamá, ellas son las maestras malas", "¿Por qué son malas? Preguntó ella. "Porque me besan, me meten su lengua a mi boca, y en mi pipí".

Los hechos

Lía era alumna en el colegio Luis Gonzaga Urbina, en Rioverde, San Luis Potosí; per un día ya no quiso ir a la escuela, porque decía que sus maestras la maltrataban.

Preocupados los padres dejaron de llevarla a la escuela, un mes después las autoridades del plantel preguntaron por los motivos de tal acción, y explicaron lo que sabían, el lugar respondió que la profesora ya no laboraba ahí y que si la llevaban de vuelta, todas sus faltas serían justificadas.

Fue el el 6 de marzo del 2017 cuando Lía llegó a su casa con el pantalón manchado con excremento, suceso que encendió las luces rojas de los padres; la niña siempre avisaba cuando quería ir al bajo, este comportamiento los extrañó.

No quería comer y no quería volver a la escuela, los padres pensaron que era un caso de desapego y la enviaron de vuelta a la escuela, unos días después todo salió a la luz.

Los padres se enteran

Preocupada, Marcela, le preguntó a su hija qué pasaba, a lo que ella respondió "Ya te dije que las maestras malas me pegan", esto extrañó aún más a la madres, porque sabía que ya habían corrida a la maestra.

Entonces la pequeña Lía se levantó la blusa y le explicó dónde era agredida señalando sus pezones "Me pegó aquí, me pegó aquí", se bajó el pantalón y la ropa interior "Aquí me pegó y me dolió mucho, porque me pegó con algo dentro".

Al acudir con una ginecóloga, ella les recomendó que fueran a la Subprocuraduría Regional de la Zona Media, donde los dirigieron a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí.

El médico legista, luego de examinar, determinó que la pequeña había sido abusada sexualmente.

Tras emitir la denuncia por la violación de su hija muchas cosas le han pasado a la familia de Lía.

Desde que la policía les dijo que no tienen gasolina para ir a investigar, ser amenazados por el “Cártel de Los Rojos”, hasta que Un año y ocho meses después, María Teresa de Jesús Rodríguez Galván, la principal sospechosa fue liberada porque "las pruebas no estaban claras”.

Aunque existía un dictamen médico y psicológico que determinaba violación, se determinó que la profesora era inocente.

"Hasta la fecha, parece que mi niña violó a la maestra", declara Marcela, consolando a Lía y a sus hijas por las secuelas psicológicas que siguen martirizándolas hasta el día de hoy.