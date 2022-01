10 síntomas que te indican que podrías tener Covid-19

La pandemia sigue y con ella la cuarta ola de contagios de COVID-19, por lo que permanecer en casa es esencial para evitar la propagación. Si sospechas que adquiriste este virus, debes de estar muy al pendiente de los síntomas que presentas. Es importante que te realices una prueba de confirmación para aislarte y evitar más contagios, además de recibir el tratamiento adecuado para tu caso particular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos de Clínica Mi Salud brindan la siguiente información sobre las 10 señales que te alertan sobre la presencia de este coronavirus.

Es fundamental detectarlo a tiempo, ya que, de no ser así, puede traer complicaciones o incluso la muerte. Así que no esperes más tiempo y cuídate ante el primer síntoma.

¿Cómo se transmite el COVID-19?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) da a conocer que los coronavirus humanos se transmiten de una persona a otra, generalmente después de esparcir partículas de saliva al toser o estornudar, o llevar tus manos a tu boca u ojos, después de haber tocado personas o superficies infectadas. Usar el cubrebocas, lavarte las manos frecuentemente y traer contigo gel antibacterial debe de ser una prioridad.

Síntomas que te alertan sobre el Coronavirus Covid-19

Los síntomas del Covid-19 pueden variar, e incluso hay quienes no presentan señales de alerta, por ejemplo, hay personas que son asintomáticas (que no presentan signos de enfermedad), pero esto no se debe minimizar y por el bien de todos se debe realizar la prueba para descartar cualquier duda. Algunos de los síntomas más comunes del coronavirus son los siguientes:

Fiebre

Tos seca

Cansancio

Pérdida de gusto y olfato

Congestión nasal

Enrojecimiento ocular

Dolor de garganta y cabeza

Diarrea

Escalofrío

Dolor muscular

La OMS recomienda que una vez que se presentan los síntomas se debe hacer la prueba de inmediato y permanecer aislado mientras se entregan los resultados. Las personas que corren más peligro al tener Covid-19 y presentar un cuadro grave son los adultos mayores, los hipertensos, diabéticos o personas que padecen otros padecimientos de cuidado, pero todos deben estar atentos, ya que este virus puede ser mortal hasta para alguna persona sana que no ha seguido los cuidados necesarios.

¿Dónde hacerse las pruebas de COVID-19?

Gracias a las nuevas tecnologías hay distintos exámenes para efectuar la detención del COVID-19 y Clínica Mi Salud cuenta con personal capacitado, las medidas sanitarias anticovid y las herramientas adecuadas para ejecutar cuatro pruebas que te avisan de la presencia de este virus, y lo mejor es que tienen un costo accesible.

Prueba rápida de antígeno nasofaríngea en $590 pesos

Prueba de anticuerpos IGG y IGM cualitativa de sangre en $950 pesos

Se entiende que hay personas que tienen temor ante la realización de una prueba, es por ello, que Clínica Mi Salud cuenta con exámenes de saliva con un costo de $700 y el nasal $650 pesos, ambas son cómodas y sin molestia alguna.

Los resultados se otorgan una hora después de realizado el test y no se necesita de cita, solo se pide que el paciente tenga tres días con síntomas.

Para mayor información puedes comunicarte a los teléfonos en sus distintas sucursales en Sinaloa en donde te ayudarán con cualquier duda que tengas.

Los horarios son de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 7:00 am a 2:00 pm. La sucursal matriz en el centro de Culiacán siempre está abierta de 7:00 am a 7:00 pm.

Culiacán: 7-15-95-95

Los Mochis: 815-96-96

Mazatlán: 981- 95-95

También puedes visitarlos en su página oficial: misalud-sinaloa-culiacan.miadn.mx.

Recuerda, tu salud es primero.