300 camionetas de Autodefensas pasean en convoy por Michoacán en plena gira de AMLO

Michoacán.- Entre ayer viernes y hoy sábado han circulado en rede socales videos en los que se ve un lujoso y extenso convoy de supuestos miembros de la policía comunitaria de Michoacán, nombardos Autodefensas, circulando por al menos tres municipios de la entidad, la cual también fue recorrida durante estos dos días por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el objetivo de avanzar en las tareas de seguridad pública.

En uno de lo videos se ve ven interminables filas de vehículos hacia el frente y la parte trasera de una de las camionetas que participaron en el convoy y desde la cual fue hecha la grabación cuando hicieron una parada sobre la carretera Buenavista-Aguililla.

En la filmación se vé a jóvenes y adultos portando playeras en color blanco con la leyenda al pecho que dice "Grupo Autodefensas", algunos incluso portan gorras con la misma frase distintiva.

En un segundo video hecho en la comunidad de Los Reyes se ve una larga fila de camionetas de modelos recientes circular por una de las calles principales, al parecer es el mismo convoy del video anterior.

A este video le fue colocada música de fondo en la que la letra de la canción hace alusión a la lucha de los autodefensas:

"No soy buen ejemplo de un buen ciudadano lo dicen los diarios en toddo el país. No pensarían lo mismo si vivieran por aquí, el poderoso quiere siempre del poder vivir. Me levanto en armas junto con mi pueblo porque la violeencia no quería parar, con manos de impaciencia al tocarme un familiar, muy lleno de coraje me enseñé solo a tirar. Me hice líder de muchas autodefensas en mi terreno natal: Michoacán. Las familias golpeadas por la impotencia se sumaron a mis filas para ayuadrme a pelear", versa la canción.

Medios locales han reportado que dicho convoy estuvo conformado por cerca de 300 vehículos, los cuales surcaron las carretereas de Aguililla, Buenavista y Tepalcatepec, siendo originario de este último municipio el exdirigente de los Autodefensas, el doctor José Manuel Mireles, quien falleció por Covid-19 el pasado 25 de noviembre.

El nuevo levantamiento en armas de los Autodefensas ha destacado por ahora tener a mujeres en sus filas, sin embargo, este movimiento recientemente fue señalado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de tener entre su filas a miembros de los Cárteles Unidos de Michoacan, contra quienes han tenido sangrientos choques.

De manera extraoficial, se ha notificado que este 8 de enero se registró un fuerte enfrentamiento a balazos entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos en la comunidad de Buenavista, el cual habría dejado como saldo 9 muertos y 6 heridos alrededor de las 13:00 horas.

De manera simultanea, se estima que el presidente dde México viajaba de Maravatío a Zamora, Michoacán, para inaugurar el segundo de tres cuarteles de la Guardia Nacional del día que aperturaría durante su gira por esta entidad ubicada al Occidente de México.

Tras el encuentro armado se dijo acudieron agentes de la Guardia Nacional para devolver la paz a los habitantes, quienes han subido videos a las redes sociales como muestra de la balacera que se registró. Al repecto, las autoridades no han emitido información alguna.

Cabe mencionar que ayer y hoy, en Cojita, ambos mandatarios acordaron unir esfuerzos para combatir a los grupos delincuenciales que buscan obtener el dominio de la entidad, sobre los cuales Silvano Aureroles señaló: